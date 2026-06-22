Seguridad de San Juan del Río se enfocará en prevención, proximidad y tecnología

El secretario Miguel Ángel Saldivar Trejo expuso ante el Cabildo las acciones para los próximos meses e indicadores para medir resultados.

Funcionarios municipales y elementos de la Policía de San Juan del Río en una sesión de trabajo sobre seguridad

Integrantes del Ayuntamiento y mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía, en la que se presentó el programa de trabajo en materia de seguridad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- La estrategia de seguridad para el municipio se concentrará en la prevención del delito, la proximidad social, la capacitación continua de los policías y el uso de herramientas tecnológicas, líneas de acción que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldivar Trejo, presentó como su programa de trabajo ante el Ayuntamiento.

Saldivar Trejo expuso los proyectos y acciones que la corporación implementará en los próximos meses, así como los indicadores con los que se medirán los avances y resultados de cada estrategia.

Funcionarios municipales y elementos de la Polic\u00eda de San Juan del R\u00edo en una sesi\u00f3n de trabajo sobre seguridad Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx

La presentación se realizó durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía, encabezada por el regidor Arturo Calvario Ramírez y la regidora Georgina Margarita Chávez García, con la participación del resto de los integrantes del Cabildo.

Funcionarios municipales y elementos de la Polic\u00eda de San Juan del R\u00edo en una sesi\u00f3n de trabajo sobre seguridad Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx

Es el primer programa que el funcionario presenta ante los regidores desde que asumió la titularidad de la dependencia, en mayo pasado.

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En meses recientes, la corporación ha dado prioridad al equipamiento tecnológico de la policía municipal y a operativos de prevención coordinados con fuerzas estatales y federales.

Funcionarios municipales y elementos de la Polic\u00eda de San Juan del R\u00edo en una sesi\u00f3n de trabajo sobre seguridad Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx

Los integrantes del cabildo conocieron los objetivos del programa, intercambiaron opiniones y plantearon inquietudes sobre la seguridad pública en distintas zonas del municipio.

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Las áreas del gobierno municipal coincidieron en dar seguimiento coordinado a las acciones planteadas.

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