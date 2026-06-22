Seguridad de San Juan del Río se enfocará en prevención, proximidad y tecnología

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.- La estrategia de seguridad para el municipio se concentrará en la prevención del delito, la proximidad social, la capacitación continua de los policías y el uso de herramientas tecnológicas, líneas de acción que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldivar Trejo, presentó como su programa de trabajo ante el Ayuntamiento.
Saldivar Trejo expuso los proyectos y acciones que la corporación implementará en los próximos meses, así como los indicadores con los que se medirán los avances y resultados de cada estrategia.
Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx
La presentación se realizó durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Policía, encabezada por el regidor Arturo Calvario Ramírez y la regidora Georgina Margarita Chávez García, con la participación del resto de los integrantes del Cabildo.
Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx
Es el primer programa que el funcionario presenta ante los regidores desde que asumió la titularidad de la dependencia, en mayo pasado.
Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx
En meses recientes, la corporación ha dado prioridad al equipamiento tecnológico de la policía municipal y a operativos de prevención coordinados con fuerzas estatales y federales.
Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx
Los integrantes del cabildo conocieron los objetivos del programa, intercambiaron opiniones y plantearon inquietudes sobre la seguridad pública en distintas zonas del municipio.
Mandos de la Policía Municipal de San Juan del Río atienden la presentación del programa de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante la comisión del Cabildo. rotativo.com.mx
Las áreas del gobierno municipal coincidieron en dar seguimiento coordinado a las acciones planteadas.