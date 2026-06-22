Sheinbaum pide esperar la publicación del libro de Ken Salazar

Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a la publicación del libro "Borderlands", del exembajador estadounidense Ken Salazar, antes de responder a las afirmaciones según las cuales Andrés Manuel López Obrador temía lo que Ismael "El Mayo" Zambada pudiera revelar a Estados Unidos.

Sostuvo que hasta ahora no se conoce con certeza el contenido del texto. Aseguró que la única preocupación del expresidente cuando se capturó al líder criminal era la posible intervención de agencias estadounidenses en territorio mexicano, y no sus eventuales declaraciones.

"No tiene que ver con qué va a decir este personaje", señaló la presidenta, quien recordó que López Obrador puso en pausa la relación con Salazar porque nunca quedó claro cómo se realizó el traslado de Zambada.

Cualquier valoración adicional, dijo, queda condicionada a la aparición pública del libro.