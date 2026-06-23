Invierten más de 10 millones de pesos en cinco escuelas de San Juan del Río

Cinco escuelas de San Juan del Río estrenan obras que benefician a cerca de 1,450 alumnos.

Grupo de funcionarios y personal educativo en el patio de una escuela de San Juan del Río.

Autoridades estatales y municipales, junto con personal educativo, durante la gira de supervisión y entrega de obras en planteles de San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 23 de junio de 2026.- Cinco planteles educativos de San Juan del Río recibieron obras de rehabilitación, construcción de una techumbre y bardas que en conjunto suman una inversión superior a 10 millones de pesos, en beneficio de cerca de mil 450 estudiantes.

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) y el gobierno municipal realizaron una gira de trabajo para supervisar y entregar los trabajos.

El recorrido fue encabezado por el director general del organismo, Fernando Orozco Vega, y el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

Grupo de funcionarios y personal educativo en el patio de una escuela de San Juan del R\u00edo. El director general del IFEQ, Fernando Orozco Vega, y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia coincidieron en el recorrido por las escuelas intervenidas. rotativo.com.mx

La primera escuela del recorrido fue la primaria Ciencias y Letras, en San Pedro Ahuacatlán, donde se realizó rehabilitación básica con una inversión superior a 950 mil pesos, en beneficio de más de 880 alumnas y alumnos.

En el preescolar Florence L. Goodenough, en Granjas Banthí, las instalaciones se rehabilitaron con recursos cercanos a 775 mil pesos para más de 170 estudiantes.

En el preescolar Adela Calderón de la Barca, en Quintas de Guadalupe, se ejecutan trabajos de rehabilitación básica y la construcción de una barda con más de un millón 600 mil pesos, en favor de cerca de 40 alumnas y alumnos.

La mayor parte de la inversión se concentra en la comunidad de Loma Linda, donde la telesecundaria Luis G. Urbina y la primaria Venustiano Carranza suman recursos cercanos a 6 millones 700 mil pesos y 325 beneficiarios en conjunto.

Grupo de funcionarios y personal educativo en el patio de una escuela de San Juan del R\u00edo. Recorrido por un preescolar de San Juan del Río como parte de la entrega de obras de infraestructura educativa. rotativo.com.mx

Ahí se construye una techumbre y obra exterior, además de una barda perimetral y labores de rehabilitación.

Durante las visitas, Cabrera Valencia agradeció al gobernador Mauricio Kuri González por los trabajos realizados en los centros educativos y destacó la coordinación con el IFEQ para mejorar las condiciones de los planteles del municipio.

Los trabajos buscan ofrecer instalaciones en mejores condiciones a la matrícula de los cinco centros escolares, distribuidos entre comunidades y colonias de la demarcación.

educaciongobiernoroberto cabrera

Reciente

El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández acompañado de dos funcionarias municipales ante el emblema de la Fiscalía General del Estado de Querétaro
Editorial

Cadereyta de Montes y la Fiscalía estatal coordinan acciones de seguridad y justicia

El encuentro, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, abordó la procuración de justicia y la atención a las necesidades del municipio.

Ficha informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de tres detenidos por homicidio calificado en Cadereyta
Querétaro

Detienen a tres por su presunta participación en un homicidio calificado en Cadereyta

La Fiscalía cumplió las órdenes de aprehensión por un homicidio ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes.

Participante en una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro durante una transmisión por videoconferencia
Querétaro

Querétaro dará beneficios fiscales para heredar y donar inmuebles hasta diciembre

Estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y aplica en Traslado de Dominio, Predial y recargos.

Teléfono celular muestra un mensaje de error de conexión con los íconos de Facebook e Instagram.
México

Falla global de Meta deja sin servicio a WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuarios en México y otros países no pueden iniciar sesión, enviar mensajes ni cargar el feed; Meta aún no explica la causa