Invierten más de 10 millones de pesos en cinco escuelas de San Juan del Río

San Juan del Río, 23 de junio de 2026.- Cinco planteles educativos de San Juan del Río recibieron obras de rehabilitación, construcción de una techumbre y bardas que en conjunto suman una inversión superior a 10 millones de pesos, en beneficio de cerca de mil 450 estudiantes.
El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ) y el gobierno municipal realizaron una gira de trabajo para supervisar y entregar los trabajos.
El recorrido fue encabezado por el director general del organismo, Fernando Orozco Vega, y el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
El director general del IFEQ, Fernando Orozco Vega, y el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia coincidieron en el recorrido por las escuelas intervenidas. rotativo.com.mx
La primera escuela del recorrido fue la primaria Ciencias y Letras, en San Pedro Ahuacatlán, donde se realizó rehabilitación básica con una inversión superior a 950 mil pesos, en beneficio de más de 880 alumnas y alumnos.
En el preescolar Florence L. Goodenough, en Granjas Banthí, las instalaciones se rehabilitaron con recursos cercanos a 775 mil pesos para más de 170 estudiantes.
En el preescolar Adela Calderón de la Barca, en Quintas de Guadalupe, se ejecutan trabajos de rehabilitación básica y la construcción de una barda con más de un millón 600 mil pesos, en favor de cerca de 40 alumnas y alumnos.
La mayor parte de la inversión se concentra en la comunidad de Loma Linda, donde la telesecundaria Luis G. Urbina y la primaria Venustiano Carranza suman recursos cercanos a 6 millones 700 mil pesos y 325 beneficiarios en conjunto.
Recorrido por un preescolar de San Juan del Río como parte de la entrega de obras de infraestructura educativa. rotativo.com.mx
Ahí se construye una techumbre y obra exterior, además de una barda perimetral y labores de rehabilitación.
Durante las visitas, Cabrera Valencia agradeció al gobernador Mauricio Kuri González por los trabajos realizados en los centros educativos y destacó la coordinación con el IFEQ para mejorar las condiciones de los planteles del municipio.
Los trabajos buscan ofrecer instalaciones en mejores condiciones a la matrícula de los cinco centros escolares, distribuidos entre comunidades y colonias de la demarcación.