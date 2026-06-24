San Juan del RÃo, 24 de junio de 2026.- El recinto ferial de San Juan del RÃo serÃ¡ habilitado como sede de un centro de capacitaciÃ³n especializada en manejo de vehÃculos de carga tipo tractor-trÃ¡iler y maquinaria pesada, anunciÃ³ el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
La SecretarÃa del Trabajo federal aportarÃ¡ los equipos necesarios y el personal de capacitaciÃ³n, mientras el municipio cederÃ¡ el espacio fÃsico dentro del recinto. Cabrera Valencia precisÃ³ que el arranque estÃ¡ previsto para julio, aunque condicionado a la logÃstica de traslado e instalaciÃ³n de la maquinaria.
El alcalde explicÃ³ que la apertura del centro se pospuso hasta despuÃ©s de la Feria de San Juan para permitir el acomodo adecuado de los equipos en el inmueble. "Nosotros estamos listos para que arranquen en julio", afirmÃ³, y seÃ±alÃ³ que la dependencia federal podrÃa contar ya con el personal de capacitaciÃ³n contratado.
Cabrera Valencia destacÃ³ el alcance regional de la iniciativa y la calificÃ³ como una oportunidad para que los habitantes del municipio y la zona se integren a la actividad productiva y econÃ³mica mediante una capacitaciÃ³n de carÃ¡cter especializado.