InstalarÃ¡n centro de capacitaciÃ³n en manejo de trÃ¡ileres y maquinaria en el recinto ferial de San Juan del RÃ­o

La SecretarÃ­a del Trabajo aportarÃ¡ equipos y personal; el municipio cede el espacio y prevÃ© arranque en julio.

Roberto Cabrera Valencia habla con reporteros frente a un mural de la Feria de San Juan del RÃ­o 2026.

El alcalde de San Juan del RÃ­o, Roberto Cabrera Valencia, anuncia la instalaciÃ³n de un centro de capacitaciÃ³n en manejo de vehÃ­culos de carga y maquinaria pesada en el recinto ferial.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 24, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 24 de junio de 2026.- El recinto ferial de San Juan del RÃ­o serÃ¡ habilitado como sede de un centro de capacitaciÃ³n especializada en manejo de vehÃ­culos de carga tipo tractor-trÃ¡iler y maquinaria pesada, anunciÃ³ el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La SecretarÃ­a del Trabajo federal aportarÃ¡ los equipos necesarios y el personal de capacitaciÃ³n, mientras el municipio cederÃ¡ el espacio fÃ­sico dentro del recinto. Cabrera Valencia precisÃ³ que el arranque estÃ¡ previsto para julio, aunque condicionado a la logÃ­stica de traslado e instalaciÃ³n de la maquinaria.

El alcalde explicÃ³ que la apertura del centro se pospuso hasta despuÃ©s de la Feria de San Juan para permitir el acomodo adecuado de los equipos en el inmueble. "Nosotros estamos listos para que arranquen en julio", afirmÃ³, y seÃ±alÃ³ que la dependencia federal podrÃ­a contar ya con el personal de capacitaciÃ³n contratado.

Cabrera Valencia destacÃ³ el alcance regional de la iniciativa y la calificÃ³ como una oportunidad para que los habitantes del municipio y la zona se integren a la actividad productiva y econÃ³mica mediante una capacitaciÃ³n de carÃ¡cter especializado.

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