Municipio de Querétaro retiró anuncios y suspendió desarrollos sin permiso mediante el Semáforo Inmobiliario

De julio de 2025 a junio de 2026, la herramienta municipal atendió 464 solicitudes y da seguimiento a 57 fraccionamientos y 498 condominios en la capital.

Personal de Plan Orden supervisa el retiro de un anuncio inmobiliario en el bulevar Peñaflor de Querétaro

Felifer Macías supervisa el retiro de un anuncio publicitario de un proyecto inmobiliario en el bulevar Peñaflor.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de junio de 2026.- El Municipio de Querétaro retiró de la vía pública anuncios publicitarios de proyectos inmobiliarios sin autorización y colocó sellos de suspensión en desarrollos que operaban sin los permisos exigidos por la normatividad vigente, como parte de la operación del Semáforo Inmobiliario durante el último año.

De julio de 2025 a junio de 2026, la herramienta registró 464 solicitudes relacionadas con trámites, autorizaciones y cumplimiento de obligaciones, que dieron continuidad al proceso administrativo de 251 desarrollos con la participación de 143 desarrolladores, informó el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Gerardo Romero.

Dos funcionarios posan frente a la fachada del desarrollo Momentum Work con sellos de suspensi\u00f3n La fachada del desarrollo Momentum Work, en Querétaro, muestra sellos de suspensión emitidos por la Secretaría General del Municipio tras verificarse que el proyecto carecía de autorización. rotativo.com.mx

La Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene actualmente el seguimiento de 57 fraccionamientos y 498 condominios en la capital. El área también identifica proyectos que carecen de las autorizaciones necesarias para constituirse legalmente como fraccionamiento o condominio, con el fin de que los compradores potenciales cuenten con información antes de realizar una inversión.

Dos funcionarios con chalecos de Plan Orden frente a espectaculares de los desarrollos Solara y Dos Valles Residencial en Quer\u00e9taro El Alcande Felifer Macías supervisa espectaculares de los desarrollos Solara y Dos Valles Residencial durante un recorrido de verificación del Semáforo Inmobiliario. rotativo.com.mx

Durante el mismo periodo, el Semáforo atendió 167 solicitudes ciudadanas sobre el estatus de desarrollos, orientación jurídica e información general sobre proyectos inmobiliarios. La herramienta es de consulta pública.

El municipio también emitió autorizaciones para los fraccionamientos y condominios que acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos, lo que, según la dependencia, contribuye a la regularización del crecimiento urbano en la ciudad.

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