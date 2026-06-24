Querétaro, 24 de junio de 2026.- El Municipio de Querétaro retiró de la vía pública anuncios publicitarios de proyectos inmobiliarios sin autorización y colocó sellos de suspensión en desarrollos que operaban sin los permisos exigidos por la normatividad vigente, como parte de la operación del Semáforo Inmobiliario durante el último año.
De julio de 2025 a junio de 2026, la herramienta registró 464 solicitudes relacionadas con trámites, autorizaciones y cumplimiento de obligaciones, que dieron continuidad al proceso administrativo de 251 desarrollos con la participación de 143 desarrolladores, informó el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Gerardo Romero.
La fachada del desarrollo Momentum Work, en Querétaro, muestra sellos de suspensión emitidos por la Secretaría General del Municipio tras verificarse que el proyecto carecía de autorización. rotativo.com.mx
La Secretaría de Desarrollo Urbano mantiene actualmente el seguimiento de 57 fraccionamientos y 498 condominios en la capital. El área también identifica proyectos que carecen de las autorizaciones necesarias para constituirse legalmente como fraccionamiento o condominio, con el fin de que los compradores potenciales cuenten con información antes de realizar una inversión.
El Alcande Felifer Macías supervisa espectaculares de los desarrollos Solara y Dos Valles Residencial durante un recorrido de verificación del Semáforo Inmobiliario. rotativo.com.mx
Durante el mismo periodo, el Semáforo atendió 167 solicitudes ciudadanas sobre el estatus de desarrollos, orientación jurídica e información general sobre proyectos inmobiliarios. La herramienta es de consulta pública.
El municipio también emitió autorizaciones para los fraccionamientos y condominios que acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos, lo que, según la dependencia, contribuye a la regularización del crecimiento urbano en la ciudad.