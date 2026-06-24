Feria de San Juan del Río 2026 acumula más de 6 mil visitantes diarios y reporta saldo blanco

El martes superó los 6 mil asistentes en jornada gratuita; Tucanes de Tijuana congregó cerca de 7 mil personas y el municipio deslinda al ayuntamiento de la filtración en el palenque

Fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno junto al monumento del Águila en San Juan del Río.

Fuegos artificiales durante los festejos de la Feria de San Juan del Río 2025, en el marco de las celebraciones por el Día de San Juan.

Foto: Presidencia Municipal SJR.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- La Feria de San Juan del Río 2026 ha registrado una asistencia creciente a lo largo de su primera semana: 3,000 personas en la inauguración, 3,200 el sábado, 5,700 el domingo, entre 4,500 y 5,000 el lunes y más de 6,000 el martes en jornada de acceso gratuito.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia reportó saldo blanco en materia de seguridad durante todo ese periodo.

El concierto de Tucanes de Tijuana, celebrado entre lunes y miércoles con condiciones de verano, concentró alrededor de 7,000 asistentes.

El viernes previo, la presentación del cantante Jorge Medina junto a José Cuen generó una afluencia que provocó caos vial en los accesos al recinto, aun con lluvia, según relató el alcalde.

Los juegos mecánicos registraron fila continua desde la apertura hasta el cierre, con excepción del primer día, cuando una falla en los controles de mando obligó a una reparación que la empresa resolvió el mismo día. Desde entonces el municipio asignó una patrulla permanente al área.

Fuegos artificiales de tonos rojos estallan sobre el monumento del \u00c1guila en San Juan del R\u00edo. Vecinos observan desde balcones el espect\u00e1culo de fuegos artificiales de la Feria de San Juan del R\u00edo 2025. Foto: Presidencia Municipal SJR.

Para este miércoles 24 de junio, Día de San Juan, el programa incluye una charreada con la participación del Rancho Edén y dos jóvenes figuras del circuito nacional en el Lienzo Charro Gésar, seguida de la actuación de Edith Márquez.

Cabrera Valencia también confirmó la presentación de Maldita Vecindad y adelantó que Marca Registrada actuará el viernes. El alcalde señaló que se analiza sumar un evento adicional en el Jardín Independencia para el fin de semana, aunque los detalles estaban pendientes de definir al cierre de esta información.

En cuanto al incidente registrado el viernes en el palenque, donde una filtración de agua afectó el espacio durante el evento, Cabrera Valencia deslindó al municipio de la responsabilidad directa. Explicó que el palenque opera como empresa independiente y que la responsabilidad sobre ese espacio recae en el concesionario.

El alcalde confirmó que el municipio realizará refuerzos en la estructura de lonaria antes del evento del viernes. "Vamos a hacer los arreglos para que este fin de semana esté en lo más reforzado posible", dijo.

El recinto ofrece zona gastronómica y comercial integrada principalmente por comerciantes locales. El acceso es gratuito este miércoles 24 y el lunes 29 de junio.

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