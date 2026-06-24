San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- La Feria de San Juan del Río 2026 ha registrado una asistencia creciente a lo largo de su primera semana: 3,000 personas en la inauguración, 3,200 el sábado, 5,700 el domingo, entre 4,500 y 5,000 el lunes y más de 6,000 el martes en jornada de acceso gratuito.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia reportó saldo blanco en materia de seguridad durante todo ese periodo.
El concierto de Tucanes de Tijuana, celebrado entre lunes y miércoles con condiciones de verano, concentró alrededor de 7,000 asistentes.
El viernes previo, la presentación del cantante Jorge Medina junto a José Cuen generó una afluencia que provocó caos vial en los accesos al recinto, aun con lluvia, según relató el alcalde.
Los juegos mecánicos registraron fila continua desde la apertura hasta el cierre, con excepción del primer día, cuando una falla en los controles de mando obligó a una reparación que la empresa resolvió el mismo día. Desde entonces el municipio asignó una patrulla permanente al área.
Vecinos observan desde balcones el espect\u00e1culo de fuegos artificiales de la Feria de San Juan del R\u00edo 2025. Foto: Presidencia Municipal SJR.
Para este miércoles 24 de junio, Día de San Juan, el programa incluye una charreada con la participación del Rancho Edén y dos jóvenes figuras del circuito nacional en el Lienzo Charro Gésar, seguida de la actuación de Edith Márquez.
Cabrera Valencia también confirmó la presentación de Maldita Vecindad y adelantó que Marca Registrada actuará el viernes. El alcalde señaló que se analiza sumar un evento adicional en el Jardín Independencia para el fin de semana, aunque los detalles estaban pendientes de definir al cierre de esta información.
En cuanto al incidente registrado el viernes en el palenque, donde una filtración de agua afectó el espacio durante el evento, Cabrera Valencia deslindó al municipio de la responsabilidad directa. Explicó que el palenque opera como empresa independiente y que la responsabilidad sobre ese espacio recae en el concesionario.
El alcalde confirmó que el municipio realizará refuerzos en la estructura de lonaria antes del evento del viernes. "Vamos a hacer los arreglos para que este fin de semana esté en lo más reforzado posible", dijo.
El recinto ofrece zona gastronómica y comercial integrada principalmente por comerciantes locales. El acceso es gratuito este miércoles 24 y el lunes 29 de junio.