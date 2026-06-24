QuerÃ©taro, 24 de junio de 2026.- La ComisiÃ³n Estatal de Aguas (CEA) registrÃ³ 416 fallas en el suministro elÃ©ctrico de la CFE durante el primer semestre de 2026, cifra que supera el ritmo del aÃ±o pasado â€”cuando se acumularon 685 fallas en los doce mesesâ€” y que ha obligado al gobierno del estado a comprar plantas de luz de emergencia por casi ocho millones de pesos para mantener los sistemas de agua potable en operaciÃ³n.

El secretario de Gobierno, Eric GudiÃ±o Torres, encabezÃ³ este miÃ©rcoles una rueda de prensa para documentar el impacto de las fallas elÃ©ctricas en colonias, servicios pÃºblicos e industria, y para demandar a la ComisiÃ³n Federal de Electricidad atenciÃ³n inmediata a los reportes ciudadanos.

Participaron el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy; y el director de la Agencia de EnergÃ­a del Estado, Mauricio Reyes Caracheo.

"Tan sÃ³lo en lo que va de 2026, tenemos registro de seis manifestaciones vecinales y ocho bloqueos de vialidades relacionados con fallas en el servicio elÃ©ctrico.

PanorÃ¡mica de la rueda de prensa celebrada este 24 de junio en QuerÃ©taro, donde funcionarios estatales presentaron el registro de fallas elÃ©ctricas acumuladas en 2026 y exigieron a la CFE una respuesta inmediata. rotativo.com.mx

Estamos hablando de ciudadanos desesperados, cansados de reportar, de esperar y de no recibir una respuesta satisfactoria", dijo GudiÃ±o Torres.

El funcionario aÃ±adiÃ³ que otras 18 amenazas de bloqueo y cuatro de manifestaciÃ³n no se concretaron gracias a la intervenciÃ³n de Ã¡reas de concertaciÃ³n del gobierno estatal y de los municipios.

"Quienes estÃ¡n saliendo a atender, dialogar y contener el conflicto son las autoridades estatales y municipales. Pedimos de manera muy respetuosa sensibilidad ante la problemÃ¡tica, y tambiÃ©n, una mayor respuesta de la ComisiÃ³n Federal frente a los reportes ciudadanos", subrayÃ³.

La CEA destinarÃ¡ mÃ¡s de 936 millones de pesos al pago de energÃ­a elÃ©ctrica durante 2026. Vega Ricoy explicÃ³ que cada falla â€”sea apagÃ³n o variaciÃ³n de voltajeâ€” interrumpe el funcionamiento de bombas y sistemas de rebombeo que distribuyen agua potable en el estado, lo que convierte el problema elÃ©ctrico en una afectaciÃ³n directa al suministro domÃ©stico.

En el sector industrial, Del Prete Tercero advirtiÃ³ que los sectores automotriz, aeroespacial, data centers, logÃ­stica, plÃ¡sticos y manufactura avanzada resienten las interrupciones en sus lÃ­neas de producciÃ³n: paro y arranque de maquinaria, purga de material en proceso y daÃ±os a herramentales.

Mauricio Reyes Caracheo, Marco Antonio Del Prete Tercero, Eric GudiÃ±o Torres y Luis Alberto Vega Ricoy, durante la conferencia en la que el gobierno de QuerÃ©taro documentÃ³ 416 fallas elÃ©ctricas de la CFE en el primer semestre del aÃ±o. rotativo.com.mx

SeÃ±alÃ³ que el 78 por ciento de las exportaciones queretanas operan bajo esquemas just-in-time, por lo que un paro genera un efecto dominÃ³ en la cadena de suministro. Aunque las empresas generan su propia energÃ­a de respaldo, precisÃ³ que ninguna ha cancelado su llegada al estado por falta de suministro.

Reyes Caracheo atribuyÃ³ las afectaciones a la falta de inversiÃ³n de la CFE en la modernizaciÃ³n y mantenimiento de la red de distribuciÃ³n, y a la demora en atender reportes operativos.

El gobierno estatal, dijo, continuarÃ¡ gestionando y acompaÃ±ando a la ciudadanÃ­a mientras la dependencia federal no resuelva el problema de fondo.