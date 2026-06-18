Querétaro plantea colaboración para enfrentar creciente demanda de energía

El Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad analiza infraestructura, seguridad del suministro, energías renovables y crecimiento industrial.

Marco Del Prete participa en el Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad en Querétaro.

Marco Del Prete llamó a coordinar gobierno, empresas y universidades para atender la creciente demanda energética de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El crecimiento de la industria, la automatización, la inteligencia artificial y los centros de datos obliga a Querétaro a construir una estrategia energética conjunta entre gobierno, empresas y universidades, afirmó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Durante la inauguración del Foro Nacional de Energía y Sustentabilidad 2026, el funcionario estatal sostuvo que los retos del sector no pueden resolverse mediante esfuerzos aislados, sino con acuerdos que permitan ampliar la infraestructura, asegurar el suministro y reducir el impacto ambiental del desarrollo económico.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Clúster Energético de Querétaro, la Asociación Mexicana de Data Centers y el Tecnológico de Monterrey. Su objetivo es promover una visión compartida sobre el futuro energético de México y fortalecer la competitividad, la sustentabilidad y la seguridad del abastecimiento.

Marco Del Prete participa en el Foro Nacional de Energ\u00eda y Sustentabilidad en Quer\u00e9taro. Marco Del Prete llamó a coordinar gobierno, empresas y universidades para atender la creciente demanda energética de Querétaro. rotativo.com.mx

“En Querétaro tenemos claro que la energía no es solamente un insumo más para la actividad productiva, es una condición indispensable para el crecimiento económico, para la competitividad y, sobre todo, para el bienestar de las familias”, expresó Del Prete Tercero.

El secretario explicó que la administración estatal ha colocado entre sus prioridades el desarrollo de infraestructura capaz de responder a una economía más sofisticada y con mayores necesidades eléctricas. La disponibilidad de energía, dijo, condiciona la expansión industrial y la llegada de nuevas inversiones.

Este planteamiento coincide con las advertencias realizadas por representantes industriales sobre cómo una infraestructura eléctrica insuficiente puede limitar ampliaciones productivas y desplazar proyectos hacia regiones con un suministro más confiable.


Marco Del Prete participa en el Foro Nacional de Energ\u00eda y Sustentabilidad en Quer\u00e9taro. Marco Del Prete llamó a coordinar gobierno, empresas y universidades para atender la creciente demanda energética de Querétaro. rotativo.com.mx

¿Por qué aumenta la demanda de energía en Querétaro?

La manufactura avanzada, los procesos automatizados, la digitalización y el uso de inteligencia artificial requieren mayores volúmenes de electricidad y una red con capacidad para operar sin interrupciones, explicó el titular de la SEDESU.

A esas actividades se suma la expansión de los centros de datos, instalaciones que procesan, almacenan y distribuyen información digital y necesitan energía continua para mantener servidores, sistemas de enfriamiento y equipos de respaldo.

Del Prete consideró que la llegada de nuevos data centers representa una señal del avance de Querétaro dentro de la economía digital. Sin embargo, su crecimiento aumenta la presión sobre la capacidad eléctrica disponible y obliga a desarrollar soluciones adicionales.

La necesidad de ampliar la oferta ya había llevado al análisis de esquemas de generación de energía en sitio, principalmente en el corredor tecnológico cercano al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

El funcionario defendió que la transición energética no implica frenar la actividad económica, sino orientar el crecimiento hacia procesos con mayor valor agregado, eficiencia operativa y una menor huella ambiental.


Marco Del Prete participa en el Foro Nacional de Energ\u00eda y Sustentabilidad en Quer\u00e9taro. Marco Del Prete llamó a coordinar gobierno, empresas y universidades para atender la creciente demanda energética de Querétaro. rotativo.com.mx

Data centers requieren suministro confiable

El presidente del Clúster Energético de Querétaro, Patrice Rimond, explicó que las actividades cotidianas conectadas a servicios digitales utilizan infraestructura alojada en centros de datos, lo que incrementa de manera sostenida el consumo eléctrico.

“Por ello, este foro adquiere especial relevancia, para una transición energética que construya soluciones que respondan a los desafíos del presente”, señaló.

Rimond planteó que la integración de energías renovables debe acompañarse del diseño de instalaciones resilientes, capaces de proteger los recursos y mantener su operación ante el crecimiento de la demanda.

Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, sostuvo que la suficiencia energética es un asunto estratégico para el país, debido a que estas instalaciones operan con estándares elevados de disponibilidad, seguridad y continuidad.

También consideró que Querétaro se ha convertido en un polo relevante para el desarrollo tecnológico nacional, por lo que deberá fortalecer su capacidad energética para conservar su competitividad.

El director del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, Pascual Alcocer Alcocer, añadió que la energía determina la competitividad regional, el desarrollo industrial y el bienestar de las comunidades.

La seguridad energética, explicó, requiere planeación de largo plazo, innovación, sustentabilidad y participación de la triple hélice integrada por gobierno, iniciativa privada y academia. Esa coordinación será determinante para que el estado mantenga su crecimiento industrial sin comprometer la disponibilidad de recursos ni la estabilidad del suministro.

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