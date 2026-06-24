Mujer de 39 años sobrevive a atropellamiento del tren en San Juan del Río

La víctima caminaba a la orilla de las vías y no advirtió la llegada del ferrocarril, que la proyectó varios metros, según el reporte.

Convoy del tren detenido sobre las vías mientras policías resguardan la zona del accidente en San Sebastián de las Barrancas

El convoy quedó detenido sobre las vías mientras las autoridades resguardaban la zona del atropellamiento en San Sebastián de las Barrancas, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- Una mujer de 39 años sobrevivió luego de ser atropellada por el tren sobre la vía del ferrocarril que cruza las inmediaciones de la zona urbana de San Sebastián de las Barrancas, en este municipio. La víctima resultó con una fractura en un brazo y golpes en distintas partes del cuerpo.

Personal de emergencia y polic\u00edas atienden a una persona lesionada junto a la v\u00eda del tren durante la noche en San Sebasti\u00e1n de las Barrancas Personal de la Cruz Roja Mexicana y policías atienden a la mujer lesionada junto a la vía del ferrocarril en San Sebastián de las Barrancas, San Juan del Río. rotativo.com.mx

Tras el reporte del percance, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, quien fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario de San Juan del Río.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la policía municipal y estatal, así como del Ejército, que se sumaron a las labores en la zona de las vías.

Param\u00e9dicos y personal de Protecci\u00f3n Civil suben a la lesionada a una ambulancia para su traslado a un hospital Paramédicos y personal de Protección Civil de San Juan del Río trasladan a la mujer lesionada a un centro hospitalario de la ciudad. rotativo.com.mx

De acuerdo con el reporte, la mujer caminaba a la orilla de la vía y no advirtió que el ferrocarril se aproximaba. El impacto la proyectó varios metros, aunque no perdió la vida.

Polic\u00edas y param\u00e9dicos trabajan junto a las v\u00edas del tren durante la noche tras un atropellamiento en San Juan del R\u00edo Elementos de policía municipal y personal de rescate realizan labores junto a la vía del ferrocarril donde una mujer fue atropellada, en San Sebastián de las Barrancas. rotativo.com.mx

El percance se registró en un tramo donde la vía del ferrocarril corre junto a la zona habitada de San Sebastián de las Barrancas. La mujer fue reportada fuera de peligro tras recibir atención médica, pero con lesiones considerables.

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