San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- Una mujer de 39 años sobrevivió luego de ser atropellada por el tren sobre la vía del ferrocarril que cruza las inmediaciones de la zona urbana de San Sebastián de las Barrancas, en este municipio. La víctima resultó con una fractura en un brazo y golpes en distintas partes del cuerpo.
Personal de la Cruz Roja Mexicana y policías atienden a la mujer lesionada junto a la vía del ferrocarril en San Sebastián de las Barrancas, San Juan del Río. rotativo.com.mx
Tras el reporte del percance, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud acudieron al lugar para auxiliar a la mujer, quien fue estabilizada y trasladada a un centro hospitalario de San Juan del Río.
Del accidente tomaron conocimiento elementos de la policía municipal y estatal, así como del Ejército, que se sumaron a las labores en la zona de las vías.
Paramédicos y personal de Protección Civil de San Juan del Río trasladan a la mujer lesionada a un centro hospitalario de la ciudad. rotativo.com.mx
De acuerdo con el reporte, la mujer caminaba a la orilla de la vía y no advirtió que el ferrocarril se aproximaba. El impacto la proyectó varios metros, aunque no perdió la vida.
Elementos de policía municipal y personal de rescate realizan labores junto a la vía del ferrocarril donde una mujer fue atropellada, en San Sebastián de las Barrancas. rotativo.com.mx
El percance se registró en un tramo donde la vía del ferrocarril corre junto a la zona habitada de San Sebastián de las Barrancas. La mujer fue reportada fuera de peligro tras recibir atención médica, pero con lesiones considerables.