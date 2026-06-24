QuerÃ©taro formaliza su adhesiÃ³n a la estrategia HEARTS para enfrentar enfermedades cardiovasculares y diabetes

La adhesiÃ³n a la iniciativa de la OPS y la OMS busca fortalecer la atenciÃ³n primaria y ampliar la detecciÃ³n y el control de padecimientos crÃ³nicos en la entidad.

MarÃ­a Martina PÃ©rez RendÃ³n habla desde el podio durante la ceremonia de adhesiÃ³n de QuerÃ©taro a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas

MarÃ­a Martina PÃ©rez RendÃ³n, secretaria de Salud del estado, durante la ceremonia de formalizaciÃ³n de la adhesiÃ³n de QuerÃ©taro a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas, impulsada por la OPS y la OMS. Al fondo, representantes de instituciones federales y estatales de salud en el presÃ­dium.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 24, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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QuerÃ©taro, 24 de junio de 2026.- QuerÃ©taro formalizÃ³ su adhesiÃ³n a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas, iniciativa de la OrganizaciÃ³n Panamericana de la Salud (OPS) y la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS) orientada a fortalecer la atenciÃ³n primaria y mejorar la prevenciÃ³n, detecciÃ³n, tratamiento y control de enfermedades cardiovasculares y metabÃ³licas en la entidad.

La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Salud del estado, MarÃ­a Martina PÃ©rez RendÃ³n, quien seÃ±alÃ³ que la adhesiÃ³n concentra acciones frente a padecimientos como enfermedades del corazÃ³n, hipertensiÃ³n arterial y diabetes, que afectan la calidad de vida de miles de personas en QuerÃ©taro.

Participantes en la ceremonia de adhesi\u00f3n de Quer\u00e9taro a la estrategia HEARTS posan para una fotograf\u00eda grupal en sal\u00f3n de conferencias Representantes de instituciones de salud federales, estatales y municipales, junto con personal de la OPS/OMS, reunidos durante la ceremonia de adhesiÃ³n de QuerÃ©taro a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas. rotativo.com.mx

La funcionaria explicÃ³ que HEARTS ofrece una ruta para fortalecer los servicios de salud a travÃ©s de protocolos estandarizados de atenciÃ³n, capacitaciÃ³n continua del personal, acceso efectivo a tratamientos y un seguimiento mÃ¡s cercano de los pacientes.

Desde la OPS/OMS, la consultora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de ese organismo en MÃ©xico, Vivian PÃ©rez JimÃ©nez, valorÃ³ la decisiÃ³n y seÃ±alÃ³ que posiciona a QuerÃ©taro como referente en la transformaciÃ³n de la atenciÃ³n primaria con enfoque en calidad y resultados centrados en las personas.

Henry PÃ©rez Reyes, del Programa de Salud en el Adulto y el Adulto Mayor del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), destacÃ³ que la estrategia dotarÃ¡ al sistema de herramientas para identificar y atender con mayor oportunidad a personas con enfermedades cardiometabÃ³licas, tanto diagnosticadas como no diagnosticadas.

En la ceremonia participaron la delegada del IMSS en QuerÃ©taro, Marta EloÃ­sa SÃ¡nchez VÃ¡zquez; el subcoordinador general MÃ©dico de Servicios de Salud del Estado de QuerÃ©taro (SESEQ), Francisco JosÃ© Rivera Pesquera; la subcoordinadora general Administrativa de SESEQ, Marta Julia GutiÃ©rrez GarcÃ­a; la directora de Servicios de Salud, Mariza PatiÃ±o Aboytes; el secretario tÃ©cnico del Sistema Municipal DIF de QuerÃ©taro, Arturo BeltrÃ¡n GuzmÃ¡n, y representantes de instituciones del sector salud de distintos Ã³rdenes de gobierno.


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