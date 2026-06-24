QuerÃ©taro, 24 de junio de 2026.- QuerÃ©taro formalizÃ³ su adhesiÃ³n a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas, iniciativa de la OrganizaciÃ³n Panamericana de la Salud (OPS) y la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud (OMS) orientada a fortalecer la atenciÃ³n primaria y mejorar la prevenciÃ³n, detecciÃ³n, tratamiento y control de enfermedades cardiovasculares y metabÃ³licas en la entidad.
La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Salud del estado, MarÃa Martina PÃ©rez RendÃ³n, quien seÃ±alÃ³ que la adhesiÃ³n concentra acciones frente a padecimientos como enfermedades del corazÃ³n, hipertensiÃ³n arterial y diabetes, que afectan la calidad de vida de miles de personas en QuerÃ©taro.
Representantes de instituciones de salud federales, estatales y municipales, junto con personal de la OPS/OMS, reunidos durante la ceremonia de adhesiÃ³n de QuerÃ©taro a la estrategia HEARTS en las AmÃ©ricas. rotativo.com.mxLa funcionaria explicÃ³ que HEARTS ofrece una ruta para fortalecer los servicios de salud a travÃ©s de protocolos estandarizados de atenciÃ³n, capacitaciÃ³n continua del personal, acceso efectivo a tratamientos y un seguimiento mÃ¡s cercano de los pacientes.
Desde la OPS/OMS, la consultora de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de ese organismo en MÃ©xico, Vivian PÃ©rez JimÃ©nez, valorÃ³ la decisiÃ³n y seÃ±alÃ³ que posiciona a QuerÃ©taro como referente en la transformaciÃ³n de la atenciÃ³n primaria con enfoque en calidad y resultados centrados en las personas.
Henry PÃ©rez Reyes, del Programa de Salud en el Adulto y el Adulto Mayor del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), destacÃ³ que la estrategia dotarÃ¡ al sistema de herramientas para identificar y atender con mayor oportunidad a personas con enfermedades cardiometabÃ³licas, tanto diagnosticadas como no diagnosticadas.
En la ceremonia participaron la delegada del IMSS en QuerÃ©taro, Marta EloÃsa SÃ¡nchez VÃ¡zquez; el subcoordinador general MÃ©dico de Servicios de Salud del Estado de QuerÃ©taro (SESEQ), Francisco JosÃ© Rivera Pesquera; la subcoordinadora general Administrativa de SESEQ, Marta Julia GutiÃ©rrez GarcÃa; la directora de Servicios de Salud, Mariza PatiÃ±o Aboytes; el secretario tÃ©cnico del Sistema Municipal DIF de QuerÃ©taro, Arturo BeltrÃ¡n GuzmÃ¡n, y representantes de instituciones del sector salud de distintos Ã³rdenes de gobierno.