Amealco de Bonfil, Querétaro, 24 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Ángel "N" fue vinculado a proceso por homicidio doloso en riña, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditó ante un juez su probable participación en la muerte de una persona ocurrida en la comunidad de San Antonio La Labor, en el municipio de Amealco de Bonfil.
De acuerdo con la FGE, los hechos se registraron durante una fiesta celebrada en esa comunidad, donde la víctima resultó herida con arma blanca en el transcurso de una riña.
La persona fue trasladada o se desplazó hasta las inmediaciones de un centro de salud del municipio, donde fue localizada sin vida por elementos de la Policía de Investigación del Delito adscritos a la base Amealco, quienes recibieron el reporte.
La investigación coordinó el trabajo del personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y peritos de Servicios Periciales, lo que permitió identificar al probable responsable y obtener una orden de aprehensión en su contra.
La detención de Ángel "N" se efectuó el 26 de mayo de 2026 en cumplimiento de ese mandato judicial.
En audiencia, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al determinar que subsisten los riesgos procesales previstos en la ley. El plazo concedido para la investigación complementaria es de tres meses.
Ángel "N" se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.