Vinculan a proceso a hombre por homicidio en riña durante fiesta en Amealco

La agresión con arma blanca ocurrió durante una celebración en San Antonio La Labor; el imputado fue detenido el 26 de mayo tras una orden de aprehensión.

Hombre con identidad protegida en tarjeta institucional de la FGE Querétaro que indica vinculación a proceso

La Fiscalía General del Estado de Querétaro difundió la tarjeta de vinculación a proceso de Ángel "N", imputado por homicidio doloso en riña en Amealco de Bonfil. Se presume inocente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Amealco de Bonfil, Querétaro, 24 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Ángel "N" fue vinculado a proceso por homicidio doloso en riña, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditó ante un juez su probable participación en la muerte de una persona ocurrida en la comunidad de San Antonio La Labor, en el municipio de Amealco de Bonfil.

De acuerdo con la FGE, los hechos se registraron durante una fiesta celebrada en esa comunidad, donde la víctima resultó herida con arma blanca en el transcurso de una riña.

La persona fue trasladada o se desplazó hasta las inmediaciones de un centro de salud del municipio, donde fue localizada sin vida por elementos de la Policía de Investigación del Delito adscritos a la base Amealco, quienes recibieron el reporte.

La investigación coordinó el trabajo del personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y peritos de Servicios Periciales, lo que permitió identificar al probable responsable y obtener una orden de aprehensión en su contra.

La detención de Ángel "N" se efectuó el 26 de mayo de 2026 en cumplimiento de ese mandato judicial.

En audiencia, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al determinar que subsisten los riesgos procesales previstos en la ley. El plazo concedido para la investigación complementaria es de tres meses.

Ángel "N" se presume inocente en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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