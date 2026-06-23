Falla global de Meta deja sin servicio a WhatsApp, Facebook e Instagram

Querétaro, 23 de junio de 2026.- Las plataformas de Meta —WhatsApp, Facebook e Instagram— presentaron fallas generalizadas la tarde del martes 23 de junio, con usuarios que no podían usar las aplicaciones, iniciar sesión, enviar mensajes ni conectarse a los servidores.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo Downdetector, los reportes comenzaron a dispararse poco después de las 2:45 de la tarde y se concentraron en el acceso a las aplicaciones, la mensajería, el inicio de sesión, la conexión con el servidor y la visualización del feed.

En México, las ciudades con más reportes fueron Mexicali, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. La interrupción también se registró fuera del país, lo que apunta a una falla de alcance global.

Algunos usuarios que intentaron entrar a Instagram desde la web se toparon con un error de servidor "5xx". Ese tipo de aviso suele asociarse a problemas internos de la plataforma y no a la conexión o el dispositivo del usuario.

Hasta el momento, Meta no ha entregado una explicación oficial sobre la causa de la falla ni ha confirmado una estimación para restablecer por completo el servicio.

La caída se mantiene como un hecho en desarrollo. Esta nota se actualizará cuando Meta informe la causa o confirme el restablecimiento del servicio.