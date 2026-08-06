Senador Dorantes lleva peticiones de productores queretanos a la CONAGUA

El senador panista se reunió con el Subdirector General Jurídico de la CONAGUA para gestionar el programa de regularización de concesiones que preocupa a agricultores del estado.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri y Oscar Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico de CONAGUA, durante reunión de gestión sobre concesiones de agua para productores del campo queretano.

Dorantes Lámbarri trasladó al Subdirector General Jurídico de la CONAGUA las preocupaciones de productores queretanos que buscan regularizar sus concesiones de agua para uso agrícola.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.— El senador Agustín Dorantes Lámbarri se reunió este jueves con Oscar Jovanny Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para trasladar las preocupaciones de productores agrícolas del estado en torno al acceso al programa de regularización de concesiones para uso del agua en el campo.

La gestión busca que agricultores queretanos puedan obtener o aprovechar mejor el recurso hídrico en sus unidades productivas, de acuerdo con el senador, quien señaló que los productores esperan apoyo del gobierno federal para regularizar su situación ante la dependencia.

"Estamos en todos lados porque así lo requieren las y los queretanos, y hoy nos tocó acudir a la CONAGUA para llevar la voz de las y los productores del campo que están preocupados por obtener, o en su caso, aprovechar mejor el agua en su producción y esperan apoyo de parte del gobierno federal", afirmó Dorantes Lámbarri.

El legislador reconoció a Zavala Gamboa como el principal responsable de explicar e implementar la reciente reforma al marco legal del agua —reforma que en su momento generó posiciones encontradas sobre la centralización de facultades en materia hídrica— y buscó que el funcionario federal canalizara orientación y atención para los productores del estado.

Como resultado de la reunión, Dorantes indicó que existe la posibilidad de organizar próximamente un foro en Querétaro para que los agricultores reciban información directa de la CONAGUA sobre los procedimientos de regularización.

La CONAGUA puso en marcha el año pasado un módulo de atención en el estado para que pequeños productores regularizaran títulos de concesión y accedieran a programas de apoyo federal para el riego agrícola.

gobierno senado conagua agustin dorantes

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