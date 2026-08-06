Querétaro, 6 de agosto de 2026.— El senador Agustín Dorantes Lámbarri se reunió este jueves con Oscar Jovanny Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para trasladar las preocupaciones de productores agrícolas del estado en torno al acceso al programa de regularización de concesiones para uso del agua en el campo.
La gestión busca que agricultores queretanos puedan obtener o aprovechar mejor el recurso hídrico en sus unidades productivas, de acuerdo con el senador, quien señaló que los productores esperan apoyo del gobierno federal para regularizar su situación ante la dependencia.
"Estamos en todos lados porque así lo requieren las y los queretanos, y hoy nos tocó acudir a la CONAGUA para llevar la voz de las y los productores del campo que están preocupados por obtener, o en su caso, aprovechar mejor el agua en su producción y esperan apoyo de parte del gobierno federal", afirmó Dorantes Lámbarri.
El legislador reconoció a Zavala Gamboa como el principal responsable de explicar e implementar la reciente reforma al marco legal del agua —reforma que en su momento generó posiciones encontradas sobre la centralización de facultades en materia hídrica— y buscó que el funcionario federal canalizara orientación y atención para los productores del estado.
Como resultado de la reunión, Dorantes indicó que existe la posibilidad de organizar próximamente un foro en Querétaro para que los agricultores reciban información directa de la CONAGUA sobre los procedimientos de regularización.
La CONAGUA puso en marcha el año pasado un módulo de atención en el estado para que pequeños productores regularizaran títulos de concesión y accedieran a programas de apoyo federal para el riego agrícola.