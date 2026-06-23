Querétaro, 23 de junio de 2026.- Los trabajadores del sector público en Querétaro podrían contar con permisos con goce de sueldo para atender asuntos escolares de sus hijas e hijos menores de 18 años, de aprobarse una iniciativa que la diputada Juliana Hernández Quintanar, del Grupo Legislativo del PAN, ingresó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo local.

La propuesta plantea reformar el Artículo 51 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para incorporar ese derecho.

“Esto implica que el Estado dé permiso al padre o la madre, para que pueda atender temas escolares de sus hijos menores de 18 años de edad”, expuso la legisladora, quien ligó la medida al interés superior del menor y a la corresponsabilidad de madres y padres en la formación académica.

El punto que más margen abre está en el alcance del permiso: la iniciativa no fija un número máximo y deja esa decisión a criterio del jefe directo.

Eso traslada al mando inmediato de cada dependencia la facultad de definir cuántos permisos autoriza y a quién, sin un tope uniforme en la ley.

Juliana Hernández Quintanar entrega su iniciativa al personal de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo de Querétaro. rotativo.com.mx

El beneficio alcanzaría a quienes laboran en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los organismos autónomos, las entidades paraestatales, los 18 municipios y las entidades paramunicipales.

Hernández Quintanar precisó que la iniciativa es de orden local y solo modifica la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro.

Añadió que ha conversado con una legisladora para impulsar una propuesta similar a nivel federal, en la Cámara de Diputados o en el Senado, que extienda el derecho a quienes trabajan en empresas privadas.

En los considerandos, la diputada sostiene que la dinámica familiar ha cambiado y que en muchos hogares ambos padres deben incorporarse al trabajo.

La iniciativa cita que en Querétaro el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años son madres y que cerca de una tercera parte de los hogares está encabezada por una madre trabajadora, cifras que el documento atribuye a los datos que sustentan la propuesta legislativa.

No es la primera vez que la legisladora aborda la conciliación entre el trabajo y la maternidad: meses atrás presentó otra reforma para reconocer la discriminación laboral por embarazo y maternidad como una forma de violencia contra las mujeres.

La nueva propuesta también se inscribe en una serie de cambios recientes del Congreso local en materia de familia y educación, como la reforma que protege a estudiantes en situación de maternidad y paternidad. La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo antes de una eventual aprobación.