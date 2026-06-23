Dorantes impulsa un registro nacional de agresores sexuales y leyes contra la prescripción

Querétaro, 23 de junio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri informó que impulsa la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, la homologación de las leyes sobre delitos sexuales en el país y un cambio legal para evitar que prescriba la persecución de cualquier delito de esa naturaleza.
El legislador por Querétaro indicó que esas iniciativas se sustentan en el apoyo y la asesoría de organizaciones de la sociedad civil. También dijo respaldar la propuesta de la diputada federal Tania Palacios para prevenir delitos sexuales contra menores de edad en establecimientos turísticos.
Dorantes expuso su postura durante un encuentro en el que reconoció el trabajo de la Fundación RENACE.Pas: Prevención, Atención y Seguimiento en el Abuso Sexual, que encabeza su fundadora y presidenta, Mónica Gutiérrez Morales.
La organización ofrece acompañamiento terapéutico, legal y de desarrollo humano a víctimas de violencia sexual a través de un grupo interdisciplinario de especialistas y voluntarios.
"Lo más importante creo que es cambiemos el espacio donde estamos, donde nos desarrollamos, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra asociación", dijo el senador, quien llamó a sumar esfuerzos para combatir el abuso sexual infantil y la violencia sexual.
A su vez, Mónica Gutiérrez agradeció el respaldo del legislador y anunció que el 8 de octubre la fundación realizará su Congreso 2026, denominado "Violencia Sexual en el Entorno Laboral", en el Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín.
La presidenta de RENACE.Pas explicó que el encuentro busca que empresas y comercios conozcan los riesgos asociados a la violencia sexual, adopten medidas de prevención y, en su caso, obtengan una certificación que acredite su compromiso con el personal.
"La empresa prefiere pagar multa antes de tener un protocolo de prevención de violencia sexual, y es lo que nosotros atendemos ya en la fundación", expresó Gutiérrez.
El congreso será patrocinado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de las Mujeres del Estado y la COPARMEX Querétaro, y tendrá un costo de recuperación de 700 pesos.