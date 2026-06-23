Dorantes impulsa un registro nacional de agresores sexuales y leyes contra la prescripción

La Fundación RENACE.Pas, reconocida por el legislador, prepara para el 8 de octubre su Congreso 2026 sobre violencia sexual en el entorno laboral.

Grupo de personas posa para una fotografía durante un encuentro de la Fundación RENACE.Pas en una cafetería.

Encuentro en el que el senador Agustín Dorantes reconoció la labor de la Fundación RENACE.Pas, dedicada a la atención de víctimas de violencia sexual.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de junio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri informó que impulsa la creación de un Registro Nacional de Agresores Sexuales, la homologación de las leyes sobre delitos sexuales en el país y un cambio legal para evitar que prescriba la persecución de cualquier delito de esa naturaleza.

El legislador por Querétaro indicó que esas iniciativas se sustentan en el apoyo y la asesoría de organizaciones de la sociedad civil. También dijo respaldar la propuesta de la diputada federal Tania Palacios para prevenir delitos sexuales contra menores de edad en establecimientos turísticos.

Dorantes expuso su postura durante un encuentro en el que reconoció el trabajo de la Fundación RENACE.Pas: Prevención, Atención y Seguimiento en el Abuso Sexual, que encabeza su fundadora y presidenta, Mónica Gutiérrez Morales.

La organización ofrece acompañamiento terapéutico, legal y de desarrollo humano a víctimas de violencia sexual a través de un grupo interdisciplinario de especialistas y voluntarios.

"Lo más importante creo que es cambiemos el espacio donde estamos, donde nos desarrollamos, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra asociación", dijo el senador, quien llamó a sumar esfuerzos para combatir el abuso sexual infantil y la violencia sexual.

A su vez, Mónica Gutiérrez agradeció el respaldo del legislador y anunció que el 8 de octubre la fundación realizará su Congreso 2026, denominado "Violencia Sexual en el Entorno Laboral", en el Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín.

La presidenta de RENACE.Pas explicó que el encuentro busca que empresas y comercios conozcan los riesgos asociados a la violencia sexual, adopten medidas de prevención y, en su caso, obtengan una certificación que acredite su compromiso con el personal.

"La empresa prefiere pagar multa antes de tener un protocolo de prevención de violencia sexual, y es lo que nosotros atendemos ya en la fundación", expresó Gutiérrez.

El congreso será patrocinado por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de las Mujeres del Estado y la COPARMEX Querétaro, y tendrá un costo de recuperación de 700 pesos.

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