Cadereyta de Montes y la Fiscalía estatal coordinan acciones de seguridad y justicia

El encuentro, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, abordó la procuración de justicia y la atención a las necesidades del municipio.

El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández acompañado de dos funcionarias municipales ante el emblema de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, se reunió con la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, y la secretaria de Seguridad Pública municipal, María de los Ángeles Licea Hernández.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 de junio de 2026.- La seguridad y la procuración de justicia en Cadereyta de Montes serán atendidas mediante acciones conjuntas entre el gobierno municipal y la Fiscalía General del Estado, según se planteó en una reunión de trabajo entre ambas instancias.

Al encuentro asistieron el fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández; la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, y la secretaria de Seguridad Pública municipal, María de los Ángeles Licea Hernández.

El fiscal V\u00edctor Antonio De Jes\u00fas Hern\u00e1ndez y una funcionaria de Cadereyta de Montes frente a la pantalla con el logotipo de Sinergia por Quer\u00e9taro El encuentro se desarrolló bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, enfocada en la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia del estado y los municipios. rotativo.com.mx

Los participantes revisaron acciones para fortalecer la seguridad, la procuración de justicia y la atención a las necesidades del municipio, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

La reunión se inscribe en la estrategia Sinergia por Querétaro, con la que el gobierno estatal busca articular el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia entre el estado y los municipios.

Las autoridades plantearon sostener una coordinación permanente entre las dependencias estatales y municipales en la materia.

seguridadfiscaliagobiernojusticia

Reciente

Ficha informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de tres detenidos por homicidio calificado en Cadereyta
Querétaro

Detienen a tres por su presunta participación en un homicidio calificado en Cadereyta

La Fiscalía cumplió las órdenes de aprehensión por un homicidio ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes.

Participante en una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro durante una transmisión por videoconferencia
Querétaro

Querétaro dará beneficios fiscales para heredar y donar inmuebles hasta diciembre

Estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y aplica en Traslado de Dominio, Predial y recargos.

Teléfono celular muestra un mensaje de error de conexión con los íconos de Facebook e Instagram.
México

Falla global de Meta deja sin servicio a WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuarios en México y otros países no pueden iniciar sesión, enviar mensajes ni cargar el feed; Meta aún no explica la causa

Juliana Hernández Quintanar sostiene su iniciativa de permisos laborales en el Poder Legislativo de Querétaro
Legislatura

Proponen permisos pagados para que empleados públicos atiendan asuntos escolares de sus hijos

La iniciativa aplicaría a trabajadores estatales y municipales, pero dejaría al jefe directo decidir cuántos permisos autorizar con goce de sueldo.