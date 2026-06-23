Cadereyta de Montes y la Fiscalía estatal coordinan acciones de seguridad y justicia

Querétaro, 23 de junio de 2026.- La seguridad y la procuración de justicia en Cadereyta de Montes serán atendidas mediante acciones conjuntas entre el gobierno municipal y la Fiscalía General del Estado, según se planteó en una reunión de trabajo entre ambas instancias.
Al encuentro asistieron el fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández; la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, y la secretaria de Seguridad Pública municipal, María de los Ángeles Licea Hernández.
El encuentro se desarrolló bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, enfocada en la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia del estado y los municipios. rotativo.com.mx
Los participantes revisaron acciones para fortalecer la seguridad, la procuración de justicia y la atención a las necesidades del municipio, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
La reunión se inscribe en la estrategia Sinergia por Querétaro, con la que el gobierno estatal busca articular el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia entre el estado y los municipios.
Las autoridades plantearon sostener una coordinación permanente entre las dependencias estatales y municipales en la materia.