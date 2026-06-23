Protección Civil y municipios del semidesierto refuerzan el monitoreo de presas ante lluvias 2026

Colón, 23 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) y las coordinaciones de ocho municipios del semidesierto revisaron sus protocolos y colocaron el monitoreo y el desfogue oportuno de presas y cuerpos de agua entre las prioridades de prevención para la temporada de lluvias 2026.
El planteamiento surgió de una mesa de trabajo en la que las autoridades analizaron los protocolos de actuación y operación frente a fenómenos hidrometeorológicos, con el objetivo de mejorar la respuesta en comunidades ubicadas en zonas vulnerables.
Antes de definir esas líneas de trabajo, los participantes revisaron el saldo de la temporada de lluvias 2025: las afectaciones registradas, las acciones aplicadas y los resultados obtenidos. Ese balance sirvió para detectar áreas de oportunidad e intercambiar experiencias entre dependencias.
Coordinaciones de Protección Civil de ocho municipios del semidesierto y representantes de Conagua, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal asisten a la mesa de trabajo por la temporada de lluvias 2026, en Colón. rotativo.com.mx
El director de la CEPCQ, Javier Amaya, planteó que la tarea de Protección Civil es fortalecer capacidades y dar certeza a la población mediante una cultura de prevención que prepare mejor a las familias ante los riesgos de las lluvias.
En la reunión participaron las y los titulares de Protección Civil de Tolimán, Peñamiller, San Joaquín, Amealco de Bonfil, Tequisquiapan, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y Colón.
A la mesa también acudieron representantes de la Policía Estatal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, con el fin de afinar acuerdos y coordinar el trabajo entre los tres órdenes de gobierno.
Las autoridades subrayaron que la comunicación permanente y el intercambio de información entre las instituciones de emergencia son condiciones para atender con mayor rapidez cualquier eventualidad durante la temporada.