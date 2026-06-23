Protección Civil y municipios del semidesierto refuerzan el monitoreo de presas ante lluvias 2026

La dependencia estatal evaluó las afectaciones de 2025 y acordó con Conagua y autoridades de ocho municipios mejorar el desfogue de presas.

Javier Amaya, director de la CEPCQ, habla por micrófono ante autoridades durante la mesa de trabajo por la temporada de lluvias en Colón

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya, participa en la mesa de trabajo por la temporada de lluvias 2026, acompañado por autoridades municipales y estatales, en Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 23 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) y las coordinaciones de ocho municipios del semidesierto revisaron sus protocolos y colocaron el monitoreo y el desfogue oportuno de presas y cuerpos de agua entre las prioridades de prevención para la temporada de lluvias 2026.

El planteamiento surgió de una mesa de trabajo en la que las autoridades analizaron los protocolos de actuación y operación frente a fenómenos hidrometeorológicos, con el objetivo de mejorar la respuesta en comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Antes de definir esas líneas de trabajo, los participantes revisaron el saldo de la temporada de lluvias 2025: las afectaciones registradas, las acciones aplicadas y los resultados obtenidos. Ese balance sirvió para detectar áreas de oportunidad e intercambiar experiencias entre dependencias.

Autoridades municipales y representantes de instituciones de emergencia participan en la mesa de trabajo por la temporada de lluvias en Col\u00f3n Coordinaciones de Protección Civil de ocho municipios del semidesierto y representantes de Conagua, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal asisten a la mesa de trabajo por la temporada de lluvias 2026, en Colón. rotativo.com.mx

El director de la CEPCQ, Javier Amaya, planteó que la tarea de Protección Civil es fortalecer capacidades y dar certeza a la población mediante una cultura de prevención que prepare mejor a las familias ante los riesgos de las lluvias.

En la reunión participaron las y los titulares de Protección Civil de Tolimán, Peñamiller, San Joaquín, Amealco de Bonfil, Tequisquiapan, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes y Colón.

A la mesa también acudieron representantes de la Policía Estatal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, con el fin de afinar acuerdos y coordinar el trabajo entre los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades subrayaron que la comunicación permanente y el intercambio de información entre las instituciones de emergencia son condiciones para atender con mayor rapidez cualquier eventualidad durante la temporada.

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