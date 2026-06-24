San Juan del RÃo, 24 de junio de 2026.- El JardÃn Independencia se convierte esta noche en el corazÃ³n de la celebraciÃ³n por el aniversario de fundaciÃ³n de San Juan del RÃo, con la presentaciÃ³n de la cantante Edith MÃ¡rquez como acto central y una quema de castillo que cierra la velada para las familias del municipio.
La intÃ©rprete queretana de proyecciÃ³n nacional, reconocida por Ã©xitos como "Inevitable" y "Lo Mejor que Hay en Mi Vida", lleva su espectÃ¡culo al corazÃ³n del centro histÃ³rico en una noche que el municipio dedica a sus habitantes.
Edith MÃ¡rquez durante su espectÃ¡culo con vestido negro de tul y luces violeta. La cantante alterna vestuario a lo largo de sus presentaciones en vivo. Foto: Redes Sociales.
El JardÃn Independencia, en pleno centro de la ciudad, es el punto de reuniÃ³n para una celebraciÃ³n que combina mÃºsica en vivo, tradiciÃ³n pirotÃ©cnica y ambiente familiar en uno de los espacios pÃºblicos mÃ¡s representativos de San Juan del RÃo.
La quema de castillo, elemento infaltable de la festividad popular jalisciense y queretana, cierra la noche con el espectÃ¡culo de fuego y color que aÃ±o con aÃ±o convoca a varias generaciones en los festejos municipales.