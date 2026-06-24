Edith MÃ¡rquez encabeza los festejos por la FundaciÃ³n de San Juan del RÃ­o con concierto y quema de castillo

La intÃ©rprete de "Inevitable" se presenta esta noche en el JardÃ­n Independencia como parte de los actos por la fundaciÃ³n del municipio; la quema de castillo cierra la velada.

Edith MÃ¡rquez canta en el escenario con traje rojo bordado ante pantallas LED y banda en vivo

Edith MÃ¡rquez interpreta su repertorio con traje rojo y bordados en negro sobre un escenario con pantallas LED, escalinata iluminada y banda completa. La cantante se presenta en San Juan del RÃ­o en los festejos por el aniversario de fundaciÃ³n del municipio.

Foto: Redes Sociales.
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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 24, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 24 de junio de 2026.- El JardÃ­n Independencia se convierte esta noche en el corazÃ³n de la celebraciÃ³n por el aniversario de fundaciÃ³n de San Juan del RÃ­o, con la presentaciÃ³n de la cantante Edith MÃ¡rquez como acto central y una quema de castillo que cierra la velada para las familias del municipio.

La intÃ©rprete queretana de proyecciÃ³n nacional, reconocida por Ã©xitos como "Inevitable" y "Lo Mejor que Hay en Mi Vida", lleva su espectÃ¡culo al corazÃ³n del centro histÃ³rico en una noche que el municipio dedica a sus habitantes.

Edith M\u00e1rquez canta en el escenario con traje rojo bordado ante pantallas LED y banda en vivo Edith MÃ¡rquez durante su espectÃ¡culo con vestido negro de tul y luces violeta. La cantante alterna vestuario a lo largo de sus presentaciones en vivo. Foto: Redes Sociales.

El JardÃ­n Independencia, en pleno centro de la ciudad, es el punto de reuniÃ³n para una celebraciÃ³n que combina mÃºsica en vivo, tradiciÃ³n pirotÃ©cnica y ambiente familiar en uno de los espacios pÃºblicos mÃ¡s representativos de San Juan del RÃ­o.

La quema de castillo, elemento infaltable de la festividad popular jalisciense y queretana, cierra la noche con el espectÃ¡culo de fuego y color que aÃ±o con aÃ±o convoca a varias generaciones en los festejos municipales.

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