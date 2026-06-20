Coronan a Viviana I e inauguran la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 20 de junio de 2026.- Viviana Landeras Cortés fue coronada como reina de la Feria San Juan del Río 2026 durante una ceremonia en el Jardín Independencia, donde autoridades municipales y estatales declararon formalmente inaugurados los festejos por el 495 aniversario de la fundación del municipio.

Tania Ruiz Castro, directora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, encabezó el acto inaugural en representación del gobernador Mauricio Kuri González y, a las 20:51 horas, emitió la declaratoria de apertura de la feria.

La reina de la edición 2026 fue presentada ante el público después de recibir los distintivos de su representación. rotativo.com.mx

La ceremonia comenzó con la despedida de Hanney I, reina de la Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2025, quien recibió un reconocimiento y un arreglo floral por su participación como representante del municipio durante el último año.

Posteriormente, Viviana Landeras recibió la corona, la banda y el cetro que la acreditan como soberana de los festejos de 2026. El alcalde Roberto Cabrera Valencia le entregó un ramo de flores ante las familias reunidas en el Centro Histórico.

Durante su intervención, Tania Ruiz recordó que la corona utilizada en la ceremonia también fue portada por la madre de Viviana hace 30 años, un antecedente que vinculó el relevo de este año con la historia de las celebraciones sanjuanenses.

El programa de coronación incluyó un mensaje municipal previo a la apertura oficial de los festejos. rotativo.com.mx

Viviana Landeras había sido presentada como reina de la Feria San Juan del Río 2026 el 22 de mayo, durante un acto realizado en el Portal del Diezmo. Con su coronación asumió formalmente la representación de las fiestas patronales y de las actividades programadas para esta edición.

Roberto Cabrera señaló que los festejos se desarrollan en el marco de los 495 años de San Juan del Río y convocó a las familias a participar en las actividades culturales, artísticas, deportivas y tradicionales organizadas para las siguientes jornadas.

a nueva reina recibió un arreglo floral después de la ceremonia de coronación. rotativo.com.mx

El aniversario de la fundación será conmemorado el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista. Para esa fecha se contempla la presentación de Edith Márquez en el Jardín Independencia, como parte del programa artístico y cultural de la feria.

Entre los asistentes estuvieron Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF de San Juan del Río; Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Querétaro, y el senador Agustín Dorantes Lámbarri, además de integrantes del Ayuntamiento y representantes estatales.

Un espectáculo de pirotecnia acompañó la jornada inaugural en el Centro Histórico de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Las actividades de la feria comenzaron el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad y continuarán hasta el 30 de junio en el Centro Expositor y diferentes espacios del primer cuadro de la ciudad. La administración municipal proyectó una derrama económica de 84 millones de pesos durante los días de celebraciones.

Tras la coronación y la declaratoria inaugural, el programa de la noche continuó con la presentación de Yuri, artista encargada de encabezar la apertura musical de la Feria San Juan del Río 2026.