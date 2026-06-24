Querétaro, 24 de junio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a José "N" por el delito de robo cometido el pasado 19 de mayo en la colonia Unidad Nacional del municipio de Querétaro, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó la investigación que presuntamente lo relaciona con la sustracción de una mochila con equipo de cómputo de un vehículo estacionado.
De acuerdo con la FGE, el imputado se desplazaba en motocicleta cuando se acercó a un vehículo estacionado sobre avenida Pie de la Cuesta, frente a un establecimiento comercial.
Según la investigación, abrió la puerta trasera derecha de la unidad y tomó una mochila que contenía una computadora portátil y otros artículos electrónicos.
Personal de la Policía de Investigación del Delito logró establecer la presunta participación de José "N" en los hechos. Fue detenido con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Durante la audiencia inicial, el juez determinó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción. Fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
La FGE informó que el imputado presuntamente está relacionado con otros eventos de robo de naturaleza similar, los cuales continúan siendo investigados.
José "N" se presume inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.