Vinculan a proceso a hombre acusado de robar mochila con laptop de vehículo en Querétaro

La FGE obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por hechos del 19 de mayo en avenida Pie de la Cuesta; el juez le impuso prisión preventiva justificada y fijó dos meses para la investigación complementaria.

Tarjeta informativa de la FGE Querétaro sobre vinculación a proceso por robo; la fotografía del imputado aparece con franja de anonimización sobre los ojos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la vinculación a proceso de José "N" por el delito de robo cometido el 19 de mayo en la colonia Unidad Nacional. El juez impuso prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de junio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a José "N" por el delito de robo cometido el pasado 19 de mayo en la colonia Unidad Nacional del municipio de Querétaro, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó la investigación que presuntamente lo relaciona con la sustracción de una mochila con equipo de cómputo de un vehículo estacionado.

De acuerdo con la FGE, el imputado se desplazaba en motocicleta cuando se acercó a un vehículo estacionado sobre avenida Pie de la Cuesta, frente a un establecimiento comercial.

Según la investigación, abrió la puerta trasera derecha de la unidad y tomó una mochila que contenía una computadora portátil y otros artículos electrónicos.

Personal de la Policía de Investigación del Delito logró establecer la presunta participación de José "N" en los hechos. Fue detenido con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción. Fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La FGE informó que el imputado presuntamente está relacionado con otros eventos de robo de naturaleza similar, los cuales continúan siendo investigados.

José "N" se presume inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad criminalidad sucesos justicia

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