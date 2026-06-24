San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río acordaron reforzar su coordinación operativa en materia de seguridad y procuración de justicia, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.
El Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y el secretario municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, sostuvieron una reunión de trabajo en la que revisaron las acciones conjuntas en curso entre ambas instituciones.
El encuentro tuvo como eje central consolidar los canales de comunicación permanente que permitan una operación coordinada en el municipio.
La reunión se inscribe en la estrategia Sinergia por Querétaro, mecanismo de articulación interinstitucional que busca alinear los esfuerzos de la fiscalía estatal con las corporaciones municipales de seguridad. San Juan del Río, segundo municipio más poblado del estado, forma parte de los territorios prioritarios de la estrategia.
Las acciones específicas revisadas en el encuentro no fueron detalladas por las instituciones participantes.