FGE y Seguridad Pública de San Juan del Río acuerdan reforzar coordinación operativa en materia de justicia

El Fiscal Víctor De Jesús Hernández y el secretario municipal Miguel Ángel Saldívar Trejo revisaron acciones conjuntas orientadas a consolidar la operación interinstitucional en el municipio.

Víctor Antonio De Jesús Hernández y Miguel Ángel Saldívar Trejo posan ante el logotipo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro

Víctor Antonio De Jesús Hernández, Fiscal General del Estado, y Miguel Ángel Saldívar Trejo, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, durante su reunión de trabajo en instalaciones de la FGE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río acordaron reforzar su coordinación operativa en materia de seguridad y procuración de justicia, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

El Fiscal General, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y el secretario municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo, sostuvieron una reunión de trabajo en la que revisaron las acciones conjuntas en curso entre ambas instituciones.

El encuentro tuvo como eje central consolidar los canales de comunicación permanente que permitan una operación coordinada en el municipio.

La reunión se inscribe en la estrategia Sinergia por Querétaro, mecanismo de articulación interinstitucional que busca alinear los esfuerzos de la fiscalía estatal con las corporaciones municipales de seguridad. San Juan del Río, segundo municipio más poblado del estado, forma parte de los territorios prioritarios de la estrategia.

Las acciones específicas revisadas en el encuentro no fueron detalladas por las instituciones participantes.

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