Querétaro, 24 de junio de 2026.- Querétaro realizó su Primer Encuentro Estatal de Salud Mental, un espacio de capacitación dirigido a docentes, madres, padres, cuidadores y profesionales que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de reforzar herramientas para la detección temprana de riesgos y el acompañamiento emocional en entornos comunitarios.
El encuentro reunió a especialistas, autoridades estatales y representantes institucionales, quienes compartieron conocimientos sobre identificación de factores de riesgo, aplicación de primeros auxilios psicológicos y acceso a rutas de atención disponibles en el estado.
En la inauguración participaron la secretaria de Salud, Dra. María Martina Pérez Rendón; la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez; la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta; y el secretario del Colegio de Psicólogos del Estado de Querétaro, Abdiel Essau Jaime.
Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, abrió el evento con un posicionamiento sobre la relación entre bienestar emocional y cohesión familiar. "Porque no hay bienestar social sin bienestar emocional (...) Hablar de salud mental es hablar de dignidad, de bien común y de construir un mejor presente y futuro para las familias", dijo.
El funcionario también vinculó el encuentro con el programa estatal Contigo por tu Familia: "cuidamos la salud mental, porque sabemos que cuando una familia está bien emocionalmente, todo Querétaro está mejor", añadió.
El objetivo declarado del encuentro fue fortalecer las capacidades de quienes acompañan el desarrollo de la población joven, promoviendo entornos de prevención y atención que favorezcan la salud mental y el bienestar psicosocial.