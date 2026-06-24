Querétaro arranca su Primer Encuentro Estatal de Salud Mental enfocado en niñas, niños y jóvenes

El evento reunió a especialistas, autoridades y representantes institucionales para fortalecer capacidades en detección de riesgos, primeros auxilios psicológicos y rutas de atención.

Luis Nava saluda a una asistente durante el Primer Encuentro Estatal de Salud Mental en Querétaro

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, saluda a una asistente al término del Primer Encuentro Estatal de Salud Mental celebrado en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de junio de 2026.- Querétaro realizó su Primer Encuentro Estatal de Salud Mental, un espacio de capacitación dirigido a docentes, madres, padres, cuidadores y profesionales que trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de reforzar herramientas para la detección temprana de riesgos y el acompañamiento emocional en entornos comunitarios.

El encuentro reunió a especialistas, autoridades estatales y representantes institucionales, quienes compartieron conocimientos sobre identificación de factores de riesgo, aplicación de primeros auxilios psicológicos y acceso a rutas de atención disponibles en el estado.

En la inauguración participaron la secretaria de Salud, Dra. María Martina Pérez Rendón; la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez; la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta; y el secretario del Colegio de Psicólogos del Estado de Querétaro, Abdiel Essau Jaime.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social, abrió el evento con un posicionamiento sobre la relación entre bienestar emocional y cohesión familiar. "Porque no hay bienestar social sin bienestar emocional (...) Hablar de salud mental es hablar de dignidad, de bien común y de construir un mejor presente y futuro para las familias", dijo.

El funcionario también vinculó el encuentro con el programa estatal Contigo por tu Familia: "cuidamos la salud mental, porque sabemos que cuando una familia está bien emocionalmente, todo Querétaro está mejor", añadió.

El objetivo declarado del encuentro fue fortalecer las capacidades de quienes acompañan el desarrollo de la población joven, promoviendo entornos de prevención y atención que favorezcan la salud mental y el bienestar psicosocial.

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