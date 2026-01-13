Kuri llama a atender depresión como enfermedad del siglo XXI

El gobernador instruyó a dependencias estatales reforzar atención a personas con depresión en el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad.

Mauricio Kuri llama a reforzar atención a depresión en Día Mundial en Querétaro.

Martin García Chavero
Martin García Chavero Ene 13, 2026
Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González reconoció la depresión como una de las enfermedades más complejas del siglo XXI e instruyó a las dependencias estatales reforzar la atención a personas que atraviesan momentos difíciles.

El mandatario hizo el llamado durante el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, al destacar que esta enfermedad afecta a familias enteras y requiere acompañamiento institucional permanente.

Kuri González señaló que todos han tenido personas cercanas con depresiones importantes y que se trata de una enfermedad difícil de entender que puede romper núcleos familiares completos.

Por ello, instruyó al DIF estatal, al Instituto de la Mujer, a la Secretaría de la Juventud y a otras dependencias intensificar los programas de apoyo psicológico y atención a víctimas.

"La depresión es algo muy complicado porque muchas veces no podemos entender lo que está pasando. Yo he tenido personas muy cercanas con esta enfermedad y rompe a la familia. Por eso es un día que hay que tomar en cuenta para buscar cómo sacar adelante a quienes se encuentran en depresión", expresó Mauricio Kuri González.

El mandatario destacó que el gobierno estatal cuenta con programas de acompañamiento a través de Atención a Víctimas y otras instancias especializadas para brindar apoyo profesional a quienes atraviesan momentos complicados.

Subrayó que la depresión no discrimina y puede afectar a cualquier persona, por lo que es fundamental eliminar el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional.

Kuri González enfatizó que el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión debe servir como llamado de atención para sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y para fortalecer los mecanismos de detección temprana y atención especializada en Querétaro.

