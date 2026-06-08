Vinculan a proceso a hombre con antecedentes por robo en Querétaro

El hombre sacó productos de un comercio en la colonia Lomas y abandonó el lugar sin pagar; un juez le impuso prisión preventiva.

Fachada de un establecimiento comercial en Querétaro donde un hombre robó mercancía sin pagar antes de su detención.

El imputado introdujo diversa mercancía en un bote de plástico y salió del comercio sin pagar, según la Fiscalía de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Querétaro,8 de junio de 2026.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Cristian “N”, vinculado a proceso por robo específico a comercio, luego de que sustrajera mercancía de un establecimiento de la colonia Lomas, en la capital queretana, por hechos registrados el 3 de mayo de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la medida cautelar tras acreditar que el imputado arrastra una sentencia previa por robo, dictada mediante procedimiento abreviado, antecedente que el juzgador valoró como riesgo procesal.

De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al comercio y colocó diversos productos dentro de un bote de plástico de color blanco. Antes de salir, dijo que no contaba con dinero para pagar y abandonó la tienda sin cubrir el importe de la mercancía.

La detención corrió a cargo de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Los agentes ejecutaron las diligencias derivadas de la captura y pusieron al procesado a disposición del Ministerio Público.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió la vinculación a proceso por robo específico. El juez impuso la prisión preventiva justificada por cautela procesal, al ponderar la condena que ya pesaba sobre el imputado.

El caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la dependencia estatal ha conseguido en la capital, varias de ellas contra personas con casos de reincidencia. En semanas recientes, otro imputado fue enviado a prisión por un robo en Antea reconstruido con cámaras de videovigilancia.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía deberá reunir los datos de prueba antes de definir si formula acusación.

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