Vinculan a proceso a hombre con antecedentes por robo en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro,8 de junio de 2026.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra Cristian “N”, vinculado a proceso por robo específico a comercio, luego de que sustrajera mercancía de un establecimiento de la colonia Lomas, en la capital queretana, por hechos registrados el 3 de mayo de 2026.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la medida cautelar tras acreditar que el imputado arrastra una sentencia previa por robo, dictada mediante procedimiento abreviado, antecedente que el juzgador valoró como riesgo procesal.
De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó al comercio y colocó diversos productos dentro de un bote de plástico de color blanco. Antes de salir, dijo que no contaba con dinero para pagar y abandonó la tienda sin cubrir el importe de la mercancía.
La detención corrió a cargo de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Los agentes ejecutaron las diligencias derivadas de la captura y pusieron al procesado a disposición del Ministerio Público.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió la vinculación a proceso por robo específico. El juez impuso la prisión preventiva justificada por cautela procesal, al ponderar la condena que ya pesaba sobre el imputado.
El caso se suma a una serie de vinculaciones por robo a comercio que la dependencia estatal ha conseguido en la capital, varias de ellas contra personas con casos de reincidencia. En semanas recientes, otro imputado fue enviado a prisión por un robo en Antea reconstruido con cámaras de videovigilancia.
El juzgador fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía deberá reunir los datos de prueba antes de definir si formula acusación.