Querétaro, 25 de abril de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Elvis “N” y le dictó prisión preventiva justificada por el delito de robo a comercio cometido en una tienda del centro comercial Plaza Antea, en la capital del estado.
La medida cautelar se impuso por riesgo de sustracción de la acción de la justicia, según resolvió la autoridad judicial durante la audiencia inicial. El imputado permanecerá un mes bajo investigación complementaria mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta correspondiente.
Los hechos ocurrieron al interior del establecimiento, donde Elvis “N” tomó mercancía de los anaqueles y salió sin pagar. Personal de la tienda reportó el faltante y activó el protocolo de seguridad, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro dar inicio a las indagatorias bajo la conducción de la Policía de Investigación del Delito.
Mediante sistemas de videovigilancia del centro comercial, los agentes reconstruyeron la ruta del imputado desde el interior del comercio hasta el estacionamiento, donde abordó un vehículo para huir del sitio.
Esa secuencia de imágenes resultó clave para identificarlo y solicitar al juez de control el mandamiento de aprehensión que se ejecutó posteriormente.
En la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba reunidos durante la investigación inicial. La autoridad judicial consideró suficientes los elementos para dictar el auto de vinculación a proceso por robo a comercio y, ante el riesgo de que el imputado evadiera el proceso penal, impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.
La Fiscalía no precisó el monto de la mercancía sustraída ni el nombre del establecimiento afectado dentro de Plaza Antea.