FTMining afirma que su objetivo es que la minería de criptomonedas deje de estar limitada a los entusiastas de la tecnología y que sea más accesible para el público en general, permitiendo que más personas se inicien fácilmente y compartan los beneficios de esta industria.

Los principales aspectos destacados del lanzamiento de esta aplicación móvil incluyen:

Minería de criptomonedas de FTMining: Esta nueva aplicación móvil cuenta con una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios supervisar fácilmente los contratos de minería, seguir las ganancias diarias y gestionar su cartera de inversiones.

Seguridad mejorada: la aplicación utiliza tecnologías de seguridad de primer nivel de McAfee® y Cloudflare®, lo que garantiza que sus activos digitales estén debidamente protegidos sin importar dónde se encuentre.

Recompensas instantáneas: los nuevos usuarios que se registren a través de la aplicación recibirán de inmediato un bono de bienvenida aleatorio de entre 15 y 100 dólares, así como una recompensa diaria de 0,75 dólares por iniciar sesión.

Opciones de contratos diversificadas: desde contratos diarios a partir de 15 dólares hasta planes de inversión a largo plazo, los usuarios pueden elegir entre diversas opciones de minería según su presupuesto y objetivos.

Fiabilidad 24/7: con una garantía de disponibilidad del 100% y soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esta aplicación móvil asegura un proceso de minería fluido y sin interrupciones.

Criptomonedas principales como Bitcoin, Dogecoin, Litecoin y Ripple son ampliamente consideradas como activos con potencial de crecimiento a largo plazo. Siguiendo esta tendencia, hemos lanzado esta aplicación móvil con el objetivo de permitir que los usuarios comunes participen fácilmente en la minería en la nube sin necesidad de equipos complejos ni conocimientos técnicos especializados. Con solo un teléfono móvil, puede comenzar de inmediato su experiencia en la minería en la nube.

Con FTMining, inicie fácilmente su experiencia en la minería en la nube. Paso 1: elija FTMining como su proveedor de servicios.

El proceso de minería de FTMining es sencillo y transparente; se puede comenzar con una pequeña inversión. La plataforma ofrece rendimientos diarios de los contratos de minería y métodos de pago flexibles, lo que permite que cualquier persona participe fácilmente.

Paso 2: registrar una cuenta:

Visite el sitio web oficial de FTMining: https://ftmining.com

Ingrese su dirección de correo electrónico para crear una cuenta; después de iniciar sesión, podrá acceder al panel de control del usuario y comenzar a minar de inmediato.

Paso 3: comprar un contrato de minería:

FTMining ofrece diversas opciones de contratos para satisfacer las necesidades de usuarios con diferentes presupuestos y objetivos. Los usuarios pueden elegir entre las siguientes opciones:

Contrato de nivel inicial: 100 dólares – 2 días – ingresos totales de 108 dólares

100 dólares – 2 días – ingresos totales de 108 dólares Contrato estable: 1.080 dólares – 10 días – ingresos totales de 1.236 dólares

1.080 dólares – 10 días – ingresos totales de 1.236 dólares Contrato profesional: 10.000 dólares – 25 días – ingresos totales de 14.250 dólares

10.000 dólares – 25 días – ingresos totales de 14.250 dólares Contrato avanzado: 50.000 dólares – 30 días – ingresos totales de 77.000 dólares

(Para más detalles sobre los contratos, visite el sitio web oficial.)

Una vez completado el pedido, sus ganancias se acreditarán automáticamente en su cuenta en un plazo de 24 horas. Cuando el saldo de su cuenta alcance los 100 dólares, podrá optar por retirarlo a su billetera personal o reinvertirlo para obtener mayores beneficios.

Acerca de FTMining

FTMining es una plataforma de minería de criptomonedas en la nube con licencia en el Reino Unido. Fundada en 2021 y con sede en el Reino Unido, la empresa se dedica a ofrecer soluciones de minería de criptomonedas eficientes y asequibles mediante el uso de hardware avanzado, algoritmos inteligentes e infraestructura en la nube. FTMining cuenta con usuarios en más de 180 países y regiones, superando los 6 millones de usuarios en total, y proporciona servicios de minería de criptomonedas convenientes y escalables a nivel global.

Ahora puede visitar el sitio web oficial de FTMining para explorar o descargar la aplicación. Esta nueva aplicación móvil le permitirá gestionar sus inversiones en criptomonedas con una facilidad y seguridad sin precedentes.

🌐 Sitio web oficial: https://ftmining.com

📱 Descarga de la app: https://ftmining.com/xml/index.html#/app

📧 Correo de atención al cliente: info@ftmining.co