Vinculan a proceso a Elvis “N” por robo a tienda en Plaza Antea, Querétaro

Juez impone prisión preventiva justificada por riesgo de sustracción de la justicia.

Cámaras de videovigilancia y entrada de Plaza Antea Querétaro tras robo a comercio investigado por Fiscalía

Elvis “N” fue identificado como presunto responsable del robo a un comercio dentro de Plaza Antea.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de abril de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Elvis “N” y le dictó prisión preventiva justificada por el delito de robo a comercio cometido en una tienda del centro comercial Plaza Antea, en la capital del estado.

La medida cautelar se impuso por riesgo de sustracción de la acción de la justicia, según resolvió la autoridad judicial durante la audiencia inicial. El imputado permanecerá un mes bajo investigación complementaria mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta correspondiente.

Los hechos ocurrieron al interior del establecimiento, donde Elvis “N” tomó mercancía de los anaqueles y salió sin pagar. Personal de la tienda reportó el faltante y activó el protocolo de seguridad, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado de Querétaro dar inicio a las indagatorias bajo la conducción de la Policía de Investigación del Delito.

Mediante sistemas de videovigilancia del centro comercial, los agentes reconstruyeron la ruta del imputado desde el interior del comercio hasta el estacionamiento, donde abordó un vehículo para huir del sitio.

Esa secuencia de imágenes resultó clave para identificarlo y solicitar al juez de control el mandamiento de aprehensión que se ejecutó posteriormente.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba reunidos durante la investigación inicial. La autoridad judicial consideró suficientes los elementos para dictar el auto de vinculación a proceso por robo a comercio y, ante el riesgo de que el imputado evadiera el proceso penal, impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía no precisó el monto de la mercancía sustraída ni el nombre del establecimiento afectado dentro de Plaza Antea.

sucesos seguridad criminalidad justicia

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