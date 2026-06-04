Cae con tres condenas previas tras robar herramienta en bodega de Querétaro

Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso por robo calificado; el juez ordenó prisión preventiva por sus antecedentes y la falta de domicilio cierto.

Bodega con herramienta y estantes metálicos en zona urbana de Querétaro tras un robo investigado por la Fiscalía estatal.

La detención se concretó con apoyo de la Policía de Investigación y la Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 4 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso por robo calificado a lugar cerrado, luego de ingresar a una bodega de la que sustrajo herramienta y diversos objetos en el municipio de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado obtuvo la medida ante un juez de control, que ordenó prisión preventiva justificada contra el imputado. El factor decisivo: ya acumulaba tres sentencias previas por robo y carece de un domicilio cierto donde pueda ser localizado.

¿Por qué le dictaron prisión preventiva?

El juez resolvió la medida cautelar por cautela procesal y peligro de sustracción. Pesaron dos elementos presentados por la representación social: las tres condenas anteriores, derivadas de procedimientos abreviados por delitos de robo, y la ausencia de un lugar fijo donde ubicar al imputado durante el proceso.

Los hechos se registraron el pasado 3 de mayo. Según la investigación, el hombre entró a una bodega propiedad de la víctima y se llevó los objetos resguardados en el inmueble.

La captura se concretó con la intervención de la Policía de Investigación del Delito y el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que ejecutaron las diligencias para ubicar y detener al señalado.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención antes de resolver la vinculación a proceso. El propio juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía deberá reunir los elementos restantes del caso.

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