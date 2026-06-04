Cae con tres condenas previas tras robar herramienta en bodega de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 4 de junio de 2026.- Un hombre identificado como Juan Carlos “N” fue vinculado a proceso por robo calificado a lugar cerrado, luego de ingresar a una bodega de la que sustrajo herramienta y diversos objetos en el municipio de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado obtuvo la medida ante un juez de control, que ordenó prisión preventiva justificada contra el imputado. El factor decisivo: ya acumulaba tres sentencias previas por robo y carece de un domicilio cierto donde pueda ser localizado.
¿Por qué le dictaron prisión preventiva?
El juez resolvió la medida cautelar por cautela procesal y peligro de sustracción. Pesaron dos elementos presentados por la representación social: las tres condenas anteriores, derivadas de procedimientos abreviados por delitos de robo, y la ausencia de un lugar fijo donde ubicar al imputado durante el proceso.
Los hechos se registraron el pasado 3 de mayo. Según la investigación, el hombre entró a una bodega propiedad de la víctima y se llevó los objetos resguardados en el inmueble.
La captura se concretó con la intervención de la Policía de Investigación del Delito y el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, que ejecutaron las diligencias para ubicar y detener al señalado.
En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención antes de resolver la vinculación a proceso. El propio juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que la Fiscalía deberá reunir los elementos restantes del caso.