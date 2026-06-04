Atiende Protección Civil agua estancada y monitorea vialidades por lluvia en Querétaro

Querétaro, 4 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil destapó una coladera en la colonia Sauces y mantuvo monitoreo presencial sobre Paseo de la República tras la lluvia registrada durante la noche en la capital queretana.
Los trabajos en la intersección de Avenida de las Fuentes y calle Londres buscaron agilizar el desalojo del agua estancada y mejorar el funcionamiento del sistema pluvial en una de las zonas con escurrimientos durante el temporal, informó el organismo.
Cuadrillas de Protección Civil destaparon una coladera en la colonia Sauces para acelerar el desalojo del agua estancada tras la lluvia nocturna.Sobre Paseo de la República, a la altura del puente Jurica, el personal reportó lluvia moderada y un escurrimiento mínimo por los carriles centrales, sin afectaciones mayores a la circulación.
Ambas acciones formaron parte del despliegue nocturno de la dependencia ante las precipitaciones que cubrieron la zona metropolitana.
¿Qué recomienda Protección Civil durante las lluvias en Querétaro?
La dependencia pidió a los automovilistas conducir con precaución y reportar cualquier emergencia a la línea única 9-1-1. También llamó a la población a no arrojar basura a la calle, ya que los desechos taponan las coladeras y agravan los encharcamientos.
El organismo pidió no arrojar basura a la calle para evitar taponamientos que agravan los encharcamientos durante el temporal.El operativo se suma a la vigilancia que las autoridades sostienen al inicio de la temporada. A finales de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias con granizo para la entidad, mientras que el pronóstico de lluvias anticipa precipitaciones más intensas conforme avance junio. Las primeras tormentas ya dejaron árboles caídos y encharcamientos en distintos puntos de la capital.
Las cuadrillas mantienen los recorridos en las zonas con mayor acumulación mientras el temporal continúe sobre la zona metropolitana.