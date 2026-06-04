Atiende Protección Civil agua estancada y monitorea vialidades por lluvia en Querétaro

Cuadrillas destaparon una coladera en la colonia Sauces y mantuvieron vigilancia presencial sobre Paseo de la República para agilizar el desalojo del agua.

Personal de Protección Civil trabaja en el destape de una coladera para desalojar agua de lluvia en una vialidad de Querétaro.

Cuadrillas de Protección Civil destaparon una coladera en la colonia Sauces para acelerar el desalojo del agua estancada tras la lluvia nocturna.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil destapó una coladera en la colonia Sauces y mantuvo monitoreo presencial sobre Paseo de la República tras la lluvia registrada durante la noche en la capital queretana.

Los trabajos en la intersección de Avenida de las Fuentes y calle Londres buscaron agilizar el desalojo del agua estancada y mejorar el funcionamiento del sistema pluvial en una de las zonas con escurrimientos durante el temporal, informó el organismo.

Personal de Protecci\u00f3n Civil trabaja en el destape de una coladera para desalojar agua de lluvia en una vialidad de Quer\u00e9taro. Cuadrillas de Protección Civil destaparon una coladera en la colonia Sauces para acelerar el desalojo del agua estancada tras la lluvia nocturna.

Sobre Paseo de la República, a la altura del puente Jurica, el personal reportó lluvia moderada y un escurrimiento mínimo por los carriles centrales, sin afectaciones mayores a la circulación.

Ambas acciones formaron parte del despliegue nocturno de la dependencia ante las precipitaciones que cubrieron la zona metropolitana.

¿Qué recomienda Protección Civil durante las lluvias en Querétaro?

La dependencia pidió a los automovilistas conducir con precaución y reportar cualquier emergencia a la línea única 9-1-1. También llamó a la población a no arrojar basura a la calle, ya que los desechos taponan las coladeras y agravan los encharcamientos.

Personal de Protecci\u00f3n Civil trabaja en el destape de una coladera para desalojar agua de lluvia en una vialidad de Quer\u00e9taro. El organismo pidió no arrojar basura a la calle para evitar taponamientos que agravan los encharcamientos durante el temporal.

El operativo se suma a la vigilancia que las autoridades sostienen al inicio de la temporada. A finales de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias con granizo para la entidad, mientras que el pronóstico de lluvias anticipa precipitaciones más intensas conforme avance junio. Las primeras tormentas ya dejaron árboles caídos y encharcamientos en distintos puntos de la capital.

Las cuadrillas mantienen los recorridos en las zonas con mayor acumulación mientras el temporal continúe sobre la zona metropolitana.





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