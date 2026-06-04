Vuelca tráiler en el Libramiento Norponiente de Juriquilla; muere el conductor

Cuerpos de emergencia atendieron el percance en San Isidro, donde se reportó carga vehicular y se pidió circular con precaución.

Cuerpos de emergencia atienden una volcadura sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de San Isidro en Juriquilla, Querétaro.

Protección Civil del Municipio de Querétaro atendió la volcadura registrada en el Libramiento Norponiente, en San Isidro, Juriquilla.

Foto: PC Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- La volcadura de un tráiler en el Libramiento Norponiente, a la altura de San Isidro en Juriquilla, dejó a un hombre sin vida, confirmó Protección Civil del Municipio de Querétaro.

Cuerpos de emergencia acudieron al punto para atender el accidente. La corporación municipal informó que en el sitio se registró el fallecimiento del conductor.

El percance generó carga vehicular en la zona, por lo que la autoridad pidió a los conductores tomar precauciones, disminuir la velocidad o recurrir a vías alternas mientras se liberaba la circulación.

¿Dónde fue la volcadura en Juriquilla?

Cuerpos de emergencia atienden una volcadura sobre el Libramiento Norponiente, a la altura de San Isidro en Juriquilla, Quer\u00e9taro. Protección Civil del Municipio de Querétaro atendió la volcadura registrada en el Libramiento Norponiente, en San Isidro, Juriquilla. Foto: PC Querétaro.

El hecho ocurrió sobre el Libramiento Norponiente, en el cruce con la zona de San Isidro, dentro de la demarcación de Juriquilla, al norte de la capital queretana. El tráiler quedó volcado sobre uno de sus costados, entre el acotamiento y el talud de un cerro, donde se confirmó la muerte del conductor.

Personal de Protección Civil municipal acordonó el lugar y dio intervención a la Fiscalía del Estado, cuyos peritos en criminalística y medicina forense realizaron el levantamiento y el traslado del cuerpo para los trámites de ley. Las indagatorias quedarán a cargo de la Fiscalía para determinar las causas del percance.

Un corredor con accidentes recurrentes

El norte de la capital concentra vialidades de alto flujo que conectan con la salida hacia San Luis Potosí y con los fraccionamientos de la zona de Juriquilla.

En ese mismo perímetro se registró semanas atrás un accidente en Jurica que también requirió el despliegue de cuerpos de emergencia.

La volcadura como tipo de siniestro se repite en las arterias rápidas de la región. El pasado mes, un conductor sobrevivió a otra volcadura México-Querétaro, donde el vehículo terminó con las ruedas hacia arriba tras impactar contra el divisor central.

Protección Civil reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y a manejar con atención en los tramos del Libramiento Norponiente, donde la combinación de velocidad y volumen vehicular eleva el riesgo de incidentes.

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