Vuelca tráiler en el Libramiento Norponiente de Juriquilla; muere el conductor

Querétaro, 4 de junio de 2026.- La volcadura de un tráiler en el Libramiento Norponiente, a la altura de San Isidro en Juriquilla, dejó a un hombre sin vida, confirmó Protección Civil del Municipio de Querétaro.
Cuerpos de emergencia acudieron al punto para atender el accidente. La corporación municipal informó que en el sitio se registró el fallecimiento del conductor.
El percance generó carga vehicular en la zona, por lo que la autoridad pidió a los conductores tomar precauciones, disminuir la velocidad o recurrir a vías alternas mientras se liberaba la circulación.
¿Dónde fue la volcadura en Juriquilla?
Protección Civil del Municipio de Querétaro atendió la volcadura registrada en el Libramiento Norponiente, en San Isidro, Juriquilla. Foto: PC Querétaro.
El hecho ocurrió sobre el Libramiento Norponiente, en el cruce con la zona de San Isidro, dentro de la demarcación de Juriquilla, al norte de la capital queretana. El tráiler quedó volcado sobre uno de sus costados, entre el acotamiento y el talud de un cerro, donde se confirmó la muerte del conductor.
Personal de Protección Civil municipal acordonó el lugar y dio intervención a la Fiscalía del Estado, cuyos peritos en criminalística y medicina forense realizaron el levantamiento y el traslado del cuerpo para los trámites de ley. Las indagatorias quedarán a cargo de la Fiscalía para determinar las causas del percance.
Un corredor con accidentes recurrentes
El norte de la capital concentra vialidades de alto flujo que conectan con la salida hacia San Luis Potosí y con los fraccionamientos de la zona de Juriquilla.
En ese mismo perímetro se registró semanas atrás un accidente en Jurica que también requirió el despliegue de cuerpos de emergencia.
La volcadura como tipo de siniestro se repite en las arterias rápidas de la región. El pasado mes, un conductor sobrevivió a otra volcadura México-Querétaro, donde el vehículo terminó con las ruedas hacia arriba tras impactar contra el divisor central.
Protección Civil reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y a manejar con atención en los tramos del Libramiento Norponiente, donde la combinación de velocidad y volumen vehicular eleva el riesgo de incidentes.