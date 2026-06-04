Querétaro, 4 de junio de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta con una placa que arrojó reporte de robo vigente, durante recorridos preventivos en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas.
La intervención ocurrió cuando los elementos advirtieron la motocicleta circulando sin luces encendidas y le marcaron el alto sobre calzada de las Lágrimas, en su cruce con avenida Pie de la Cuesta.
Al abordar al conductor y solicitarle su documentación, el hombre no presentó identificación alguna ni licencia para conducir.
¿Por qué detuvieron al motociclista en Peñuelas?
La ausencia de papeles llevó a los oficiales a revisar el estatus de la unidad. Al verificar una de las placas que portaba la motocicleta, confirmaron que no correspondía al vehículo y contaba con reporte de robo vigente, un hallazgo que configuró la detención por delitos contra la seguridad pública.
Tras el aseguramiento, los elementos dieron lectura al conductor de los derechos que le asisten constitucionalmente como persona detenida.
Tanto el hombre como la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que definirá su situación legal.
¿Qué delito implica traer placas con reporte de robo?
Portar una placa que no corresponde a la unidad y que figura como robada se procesa en el rubro de delitos contra la seguridad pública, el mismo encuadre bajo el cual la SSPMQ ha asegurado vehículos en la capital. La corporación ha sostenido operativos de recuperación apoyados en patrullaje y tecnología del 9-1-1.
El cruce de placas y números de serie es la herramienta que ha permitido a los agentes municipales identificar unidades irregulares en circulación. Bajo ese mismo esquema, días atrás aseguraron una cuatrimoto robada y, en otro punto del municipio, a cuatro personas que conducían camionetas con reporte de robo.
La zona oriente de la capital, donde se ubica Peñuelas, ha registrado intervenciones previas por delitos patrimoniales, como la detención por robo de autopartes reportada en la misma colonia.