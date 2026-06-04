Detienen a motociclista con placas con reporte de robo en Peñuelas

Oficiales de la SSPMQ marcaron el alto a la unidad por circular sin luces; la placa no correspondía a la moto y arrojó reporte de robo vigente.

Motocicleta asegurada por oficiales de la SSPMQ tras detección de placa con reporte de robo en Peñuelas, Querétaro.

Oficiales de la SSPMQ marcaron el alto a la motocicleta sobre calzada de las Lágrimas, en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta con una placa que arrojó reporte de robo vigente, durante recorridos preventivos en la colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas.

La intervención ocurrió cuando los elementos advirtieron la motocicleta circulando sin luces encendidas y le marcaron el alto sobre calzada de las Lágrimas, en su cruce con avenida Pie de la Cuesta.

Al abordar al conductor y solicitarle su documentación, el hombre no presentó identificación alguna ni licencia para conducir.

¿Por qué detuvieron al motociclista en Peñuelas?

La ausencia de papeles llevó a los oficiales a revisar el estatus de la unidad. Al verificar una de las placas que portaba la motocicleta, confirmaron que no correspondía al vehículo y contaba con reporte de robo vigente, un hallazgo que configuró la detención por delitos contra la seguridad pública.

Tras el aseguramiento, los elementos dieron lectura al conductor de los derechos que le asisten constitucionalmente como persona detenida.

Tanto el hombre como la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que definirá su situación legal.

¿Qué delito implica traer placas con reporte de robo?

Portar una placa que no corresponde a la unidad y que figura como robada se procesa en el rubro de delitos contra la seguridad pública, el mismo encuadre bajo el cual la SSPMQ ha asegurado vehículos en la capital. La corporación ha sostenido operativos de recuperación apoyados en patrullaje y tecnología del 9-1-1.

El cruce de placas y números de serie es la herramienta que ha permitido a los agentes municipales identificar unidades irregulares en circulación. Bajo ese mismo esquema, días atrás aseguraron una cuatrimoto robada y, en otro punto del municipio, a cuatro personas que conducían camionetas con reporte de robo.

La zona oriente de la capital, donde se ubica Peñuelas, ha registrado intervenciones previas por delitos patrimoniales, como la detención por robo de autopartes reportada en la misma colonia.

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