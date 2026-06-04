Piedragil y Defensoría Pública Federal acuerdan trabajo conjunto en Querétaro

El presidente de la Mesa Directiva recibió a la titular del organismo federal que brinda servicios legales gratuitos a quien no puede pagar abogado.

Sinuhé Piedragil Ortiz y Nery López durante la reunión en el Congreso de Querétaro sobre defensoría pública federal

El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió a la titular de la Defensoría Pública Federal en Querétaro, Nery López.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió a Nery López, titular en Querétaro del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), para acordar una agenda de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Sinuh\u00e9 Piedragil Ortiz y Nery L\u00f3pez durante la reuni\u00f3n en el Congreso de Quer\u00e9taro sobre defensor\u00eda p\u00fablica federal El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió a la titular de la Defensoría Pública Federal en Querétaro, Nery López.

El encuentro definió líneas de colaboración orientadas a acercar la asistencia jurídica gratuita a la población que no cuenta con recursos para contratar un abogado.

"En esta reunión, sostuvimos un diálogo de manera interinstitucional y acordamos estrechar la colaboración y continuar el trabajo en conjunto por las familias queretanas", afirmó Piedragil Ortiz.

El IFDP depende del Consejo de la Judicatura Federal y brinda defensa y asesoría legal sin costo en asuntos de competencia federal.

Su atención abarca las materias civil, administrativa, fiscal y laboral, además del acompañamiento a quienes enfrentan un proceso sin posibilidad de pagar representación particular.

Para la Mesa Directiva, el acercamiento se inscribe en una agenda que busca tender puentes con instancias de los tres niveles de gobierno.

El órgano que encabeza el legislador morenista ha apostado por la colaboración interinstitucional como vía para ampliar el alcance de los servicios públicos en la entidad.

El pacto con la Defensoría Pública Federal suma un frente más a la labor legislativa del periodo abril-octubre, en el que la conducción del Congreso ha priorizado el contacto con dependencias estatales y federales.


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