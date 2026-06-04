Piedragil y Defensoría Pública Federal acuerdan trabajo conjunto en Querétaro

Querétaro, 4 de junio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió a Nery López, titular en Querétaro del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), para acordar una agenda de trabajo conjunto entre ambas instituciones.
El presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil Ortiz, recibió a la titular de la Defensoría Pública Federal en Querétaro, Nery López.
El encuentro definió líneas de colaboración orientadas a acercar la asistencia jurídica gratuita a la población que no cuenta con recursos para contratar un abogado.
"En esta reunión, sostuvimos un diálogo de manera interinstitucional y acordamos estrechar la colaboración y continuar el trabajo en conjunto por las familias queretanas", afirmó Piedragil Ortiz.
El IFDP depende del Consejo de la Judicatura Federal y brinda defensa y asesoría legal sin costo en asuntos de competencia federal.
Su atención abarca las materias civil, administrativa, fiscal y laboral, además del acompañamiento a quienes enfrentan un proceso sin posibilidad de pagar representación particular.
Para la Mesa Directiva, el acercamiento se inscribe en una agenda que busca tender puentes con instancias de los tres niveles de gobierno.
El órgano que encabeza el legislador morenista ha apostado por la colaboración interinstitucional como vía para ampliar el alcance de los servicios públicos en la entidad.
El pacto con la Defensoría Pública Federal suma un frente más a la labor legislativa del periodo abril-octubre, en el que la conducción del Congreso ha priorizado el contacto con dependencias estatales y federales.