Conflicto ejidal mantiene cerrado el Mirador Cuatro Palos desde el 17 de mayo

Administradores del sitio acusan un bloqueo por personas ajenas a la comunidad y exigen que las autoridades se aparten de la mediación.

Acceso cerrado al Mirador Cuatro Palos, en la zona serrana de Pinal de Amoles, sin presencia de visitantes.

El Mirador Cuatro Palos, en Pinal de Amoles, permanece sin acceso a los visitantes desde mediados de mayo.

Foto: Presidencia de Pinal de Amoles.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pinal de Amoles, 4 de junio de 2026.- El Mirador Cuatro Palos, uno de los principales atractivos turísticos de Pinal de Amoles, permanece cerrado al público desde el 17 de mayo, un bloqueo que ya rebasa las dos semanas y que frenó la llegada de visitantes a la zona serrana.

A través de redes sociales, la administración del sitio responsabilizó a un grupo de personas —en su mayoría ajenas a la comunidad— de impedir el paso a los turistas, y pidió la intervención de las autoridades para poner fin a lo que califica como una vulneración constante de sus derechos.

El cierre tiene origen en una disputa agraria interna. La presidenta municipal, Guadalupe Ramírez, explicó que el conflicto deriva de un relevo en el comisariado ejidal ocurrido el año pasado y que todavía no se resuelve en el terreno legal.

¿Por qué está cerrado el Mirador Cuatro Palos?

La alcaldesa señaló que la cooperativa que opera el mirador conserva vínculos con el comisariado anterior, Francisco Vega, lo que impide a la nueva representación tomar el control pleno del sitio. "Es un tema ejidal, el municipio no tiene nada que ver", sostuvo, y aclaró que su administración interviene solo como facilitadora del diálogo a través de la Dirección de Gobierno.

Los administradores, en cambio, dirigieron sus señalamientos al coordinador de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, Hugo Edgardo Delgado Altamirano, a quien atribuyen un trato altanero y parcial. Por esa razón, solicitaron que funcionarios municipales y estatales se aparten de las negociaciones, al considerar que ya no garantizan la imparcialidad necesaria para mediar.

La presidenta defendió la actuación del gobierno estatal e indicó que pidió por oficio la intervención de la dependencia para destrabar los juicios ejidales que mantienen paralizada la operación en Pinal de Amoles.

¿Cuánto turismo pierde la Sierra Gorda con el cierre?

El golpe económico no es menor. En fines de semana ordinarios, Cuatro Palos recibe entre 300 y 400 personas, cifra que se dispara hasta 1,200 visitantes diarios durante los periodos vacacionales, un flujo que sostiene a buena parte de los prestadores de servicios del Pueblo Mágico.

La situación se agrava porque coincide con el cierre de Río Escanela, otro punto turístico del municipio donde persiste un diferendo entre ejidatarios y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pese a las obras de acceso realizadas en años recientes en la zona.

"Tienen disposición las partes, ya se dialogó con ellos y están de acuerdo en sentarse en la mesa para llegar a un acuerdo, eso es lo más importante para nosotros", aseguró Ramírez.

Mientras el litigio por la representación ejidal sigue su curso, las autoridades locales prevén reabrir el destino antes de la próxima temporada vacacional; los administradores condicionan cualquier acuerdo a una mediación externa que consideren imparcial.

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