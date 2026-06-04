Profeco vigilará precios de botanas y bebidas durante el Mundial 2026

Ciudad de México, 4 de junio de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilará los precios de los insumos para botanas y bebidas durante el Mundial de Futbol 2026, a través del operativo "Quién es Quién en los Precios", anunciado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, explicó que las actividades de verificación y monitoreo se concentrará en los productos que las familias suelen comprar para seguir los partidos. La revisión, según informó, alcanza alrededor de 274 mil artículos.

¿Qué precios vigila Profeco en el Mundial?

El monitoreo se enfocará en los insumos para preparar botanas y bebidas, el consumo que más crece durante la justa deportiva. La cobertura abarca tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentrará la mayor afluencia durante el torneo.

La medida busca contener alzas durante un periodo de alta demanda, cuando millones de hogares ajustan su gasto al calendario de partidos. La dependencia comparará precios entre establecimientos para orientar la decisión de compra del consumidor.

Un operativo dentro de la agenda mundialista

El anuncio se suma a la preparación de las sedes y de las actividades paralelas rumbo al torneo. En Querétaro, la capital habilitó la Zona Fest en el Estadio Corregidora, mientras el programa federal Mundial Social reparte canchas en distintos municipios del país.

La vigilancia de precios opera como una de las líneas del componente social del Mundial, junto con las acciones de salud, turismo y cultura presentadas por el gabinete federal. La Profeco mantendrá el comparativo activo durante las semanas que dure la competencia, con reportes periódicos al público.