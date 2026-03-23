San Juan del Río busca cuatro de las 28 canchas del Mundial Social asignadas a Querétaro

Municipio propone cuatro predios para el programa federal de infraestructura deportiva rumbo al Mundial 2026; obras deben estar listas antes del 11 de junio.

Área deportiva en colonia de San Juan del Río, Querétaro, donde el municipio proyecta instalar canchas del programa federal Mundial Social 2026

El programa federal Mundial Social contempla la construcción de 4,200 canchas en todo México como legado de la Copa Mundial FIFA 2026; las primeras entregas arrancan en mayo.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río trabaja para recibir cuatro de las 28 canchas que el programa federal Mundial Social tiene previstas para el estado de Querétaro.

Los predios ya están identificados: Hacienda San Juan, Praderas del Sol, y la zona de la Hacienda de Cerro Gordo, donde se contemplarían al menos dos canchas de fútbol 5.

En entrevista con Rotativo, el alcalde Roberto Cabrera Valencia lo llamó coloquialmente "mundialito", aunque reconoció que el programa tiene otro nombre oficial. Lo que sí es preciso: quien aporta el terreno es el municipio, y San Juan del Río ya presentó sus expedientes. La confirmación federal no ha llegado.

El programa Mundial Social, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la construcción y rehabilitación de 4,200 canchas en todo el país como legado deportivo del Mundial 2026.

De ese total, mil 200 están a cargo de la Sedatu y la Conade —800 nuevas y 400 rehabilitaciones— en coordinación con los estados; las restantes corren por cuenta de gobiernos municipales, estatales, el IMSS y la Secretaría de Turismo.

Los tipos de cancha incluyen fútbol 5, 7 y 11, con inversiones que van de 550 mil pesos en rehabilitación hasta más de 6 millones en construcción nueva. Las primeras entregas están programadas para el 1 de mayo.

\u00c1rea deportiva en colonia de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, donde el municipio proyecta instalar canchas del programa federal Mundial Social 2026 El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó cuatro predios para el programa Mundial Social; Hacienda San Juan y Praderas del Sol son las ubicaciones prioritarias del municipio. rotativo.com.mx

Para San Juan del Río, cumplir ese calendario implica obtener la confirmación federal en las próximas semanas. Distinto es el componente de torneos del programa —los llamados Mundialitos, 74 en total a nivel nacional, que incluyen copas escolares, torneos inclusivos y competencias comunitarias— que opera con una lógica separada a la de la infraestructura.

Cuatro predios, dos canchas de fútbol 5 y un parque rehabilitado

Cabrera Valencia detalló los sitios donde el municipio ha solicitado las canchas. En Hacienda San Juan y Praderas del Sol, dos colonias con déficit histórico de equipamiento deportivo, se busca crear espacios nuevos con proyecto de parque integral incluido —especialmente en Praderas del Sol, donde el alcalde mencionó un plan de largo plazo para generar una zona verde.

En la zona de Cerro Gordo se contemplarían al menos dos canchas de fútbol 5. El tipo de infraestructura del programa federal incluye canchas de fútbol 5, 7 y 11, con inversiones que van desde 550 mil pesos en rehabilitación hasta más de 6 millones en construcción nueva.

¿Llegará el Mundial Social a San Juan del Río antes del Mundial?

La pregunta no tiene respuesta oficial todavía. El municipio presentó los expedientes ante el gobierno federal pero la confirmación no ha llegado.

La feria de San Juan, que coincide con el Mundial en junio, ya contempla actividades vinculadas al torneo —transmisión de partidos en la plaza principal durante los 12 días de festejos en torno al 24 de junio, día del santo patrono— pero las canchas del programa federal son infraestructura separada.

Si la gestión prospera, San Juan del Río recibiría cuatro de las 28 canchas previstas para Querétaro y quedaría como el municipio del estado con mayor número de espacios nuevos del programa.

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