Cabildo de San Juan del Río aprueba becas acuáticas y nuevo manual de organización municipal

Ayuntamiento autoriza nueve acuerdos, incluyendo regularización de 279 familias y programa para migrantes.

Sesión de cabildo del Ayuntamiento de San Juan del Río Querétaro celebrada el 26 de marzo de 2026, con 14 integrantes presentes

El presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia presidió la sesión ordinaria del 26 de marzo en la que se aprobaron nueve puntos del orden del día.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. —Encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, la sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó este jueves nueve acuerdos, entre ellos la creación de un programa de becas para actividades acuáticas municipales, la autorización del programa operativo anual de obra pública con recursos del Fondo Municipal y un nuevo manual general de organización.

El pleno se instaló con 14 integrantes presentes, sin ausencias ni justificaciones, y contó con la presencia de vecinos del asentamiento Salvador Gómez Centeno, quienes acudieron a presenciar la regularización de su colonia.

El programa de becas acuáticas, promovido por la sindica municipal Rosalba Ruiz Ramos, fue respaldado por unanimidad luego de que la regidora Vania Camacho Galván condicionara su voto a favor a que el ayuntamiento garantice condiciones óptimas en las instalaciones antes de ampliar el acceso.

La legisladora señaló que no todas las albercas municipales están en condiciones adecuadas de operación y solicitó al presidente Roberto Carlos Cabrera Valencia que los trabajos de mantenimiento avancen en paralelo a la entrega de becas, con un plan de ejecución transparente para la ciudadanía.

Cuarta reorganización administrativa en cinco meses

El nuevo manual general de organización municipal, presentado por el alcalde Cabrera Valencia junto al secretario de Administración, José Miguel Molina, generó el debate más extenso de la sesión. La regidora Camacho Galván votó a favor, aunque expresó reservas sobre el ritmo de los cambios: señaló que es la cuarta modificación a la estructura administrativa desde octubre de 2024 y consideró conveniente que los siguientes ajustes vayan acompañados de un diagnóstico institucional más profundo y de proyecciones financieras elaboradas por la Secretaría de Finanzas que permitan evaluar el impacto presupuestal real.

¿Qué cambia con el nuevo manual de organización de San Juan del Río?

El acuerdo abroga el manual vigente, aprobado en sesión ordinaria del 28 de enero de 2025, y establece una redistribución de funciones que el gobierno municipal sostiene generará ahorros en contrataciones externas y honorarios. Sin embargo, el cabildo no recibió proyecciones financieras específicas que sustenten esa afirmación.

En materia de infraestructura vial, el pleno avaló con 11 votos a favor y tres en contra los lineamientos para la ruptura y reparación de la vía pública, propuesta presentada por la fracción del Partido Acción Nacional.

Camacho Galván, una de las voces discordantes, argumentó que el reglamento de construcción vigente ya regula esa materia desde los artículos 29, 30 y 114, y que los nuevos lineamientos no justifican su existencia como instrumento normativo autónomo al no precisar qué vacío legal pretenden cubrir ni definir con claridad las facultades del comité interno de seguimiento.

Regularización de 279 familias y programa para migrantes

Dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano ampliaron el programa "Regularizando tu Hogar, Hacemos un Mejor San Juan", aprobado en noviembre de 2024. El primero beneficia a 16 familias del asentamiento Ampliación Santa Cruz Nieto; el segundo, al que asistieron representantes del asentamiento encabezados por el presidente de colonia Joaquín Barrón, regulariza la situación de 263 hogares en Salvador Gómez Centeno, en el ejido San Isidro. Ambos acuerdos se aprobaron por unanimidad.

El cabildo autorizó también el programa Migrante San Juan del Río Te Recibe 2026, impulsado por el regidor Oscar Mauricio Sandoval García desde la Comisión de Atención a las Migraciones, con sus respectivas reglas de operación.

En materia de fraccionamientos, la comisión de Desarrollo Urbano avaló la venta provisional de lotes de la etapa siete del fraccionamiento Hacienda San Juan, ubicado sobre la carretera a El Sitio kilómetro ocho.

Para el 14 de abril, el presidente Cabrera Valencia convocó a sesión solemne en el Foro San Juan del Portal del Ritmo, en Benito Juárez Oriente número 15, con motivo del aniversario de la concesión del título de ciudad a la cabecera municipal.

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