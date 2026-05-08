Raúl Rocha luce en Mónaco; FGR le investiga huachicol en Querétaro

México, 8 de mayo de 2026. — Una propiedad llamada La Espuela, ubicada en Querétaro, funcionaba como bodega del combustible huachicoleado desde Guatemala por la red empresarial de Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo.

Esa es la pieza central de la carpeta de investigación 928/2024 que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene activa, y que volvió al centro de la conversación esta semana después de que el regiomontano apareciera fotografiado en Mónaco mientras autoridades federales lo dan por evadido del proceso.

La fotografía la difundió la página especializada Misses México este 7 de mayo. Rocha Cantú ya había sido visto en París en diciembre pasado. Su libertad para desplazarse por Europa contrasta con la orden de aprehensión que un juez federal expidió el 15 de diciembre de 2025 por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de combustibles y tráfico de armas.

La carpeta 928/2024 se abrió el 29 de noviembre de 2024 a partir de información reunida por la SSPC. La investigación atribuye al empresario haber huachicoleado combustible desde Guatemala y haber suministrado armamento con destino al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Querétaro y a la organización criminal Unión Tepito, que opera en la Ciudad de México. La Espuela operaba como punto de almacenamiento.

El blindaje legal de Rocha Cantú se sostiene en una suspensión definitiva. El juez Mario Jorge Melo Cardoso, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, concedió la medida el 9 de enero de 2026 con un argumento estrecho: que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban mientras se resuelve el fondo del amparo. La FGR está impedida de ejecutar la captura.

El expediente conserva un eslabón comercial sensible. En 2023, una empresa propiedad de Rocha Cantú obtuvo por licitación un contrato de 745.6 millones de pesos con Pemex para obras de hermeticidad e infraestructura, en un periodo en que Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, hoy Miss Universo, ocupaba un cargo directivo en la petrolera estatal. La organización Miss Universe trasladó su sede operativa de México a Nueva York tras el escándalo.

El empresario presume haber acumulado amparos suficientes para evitar la captura. La FGR no detalló si revocará la suspensión definitiva ni si presentará nuevas pruebas para reactivar la orden de aprehensión. La propiedad La Espuela continúa bajo análisis de las autoridades federales como punto logístico de la red.