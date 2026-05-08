Raúl Rocha luce en Mónaco; FGR le investiga huachicol en Querétaro

Una suspensión definitiva de un juez de Nuevo León impide ejecutar la orden de aprehensión del empresario regiomontano.

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, captado en Mónaco mientras la FGR investiga red de huachicol con bodega en Querétaro

Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo, en imagen reciente difundida desde Mónaco.

Foto: X/Raúl Rocha Cantú,.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 8 de mayo de 2026. — Una propiedad llamada La Espuela, ubicada en Querétaro, funcionaba como bodega del combustible huachicoleado desde Guatemala por la red empresarial de Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo.

Esa es la pieza central de la carpeta de investigación 928/2024 que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene activa, y que volvió al centro de la conversación esta semana después de que el regiomontano apareciera fotografiado en Mónaco mientras autoridades federales lo dan por evadido del proceso.

La fotografía la difundió la página especializada Misses México este 7 de mayo. Rocha Cantú ya había sido visto en París en diciembre pasado. Su libertad para desplazarse por Europa contrasta con la orden de aprehensión que un juez federal expidió el 15 de diciembre de 2025 por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de combustibles y tráfico de armas.

La carpeta 928/2024 se abrió el 29 de noviembre de 2024 a partir de información reunida por la SSPC. La investigación atribuye al empresario haber huachicoleado combustible desde Guatemala y haber suministrado armamento con destino al Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Querétaro y a la organización criminal Unión Tepito, que opera en la Ciudad de México. La Espuela operaba como punto de almacenamiento.

El blindaje legal de Rocha Cantú se sostiene en una suspensión definitiva. El juez Mario Jorge Melo Cardoso, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, concedió la medida el 9 de enero de 2026 con un argumento estrecho: que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban mientras se resuelve el fondo del amparo. La FGR está impedida de ejecutar la captura.

El expediente conserva un eslabón comercial sensible. En 2023, una empresa propiedad de Rocha Cantú obtuvo por licitación un contrato de 745.6 millones de pesos con Pemex para obras de hermeticidad e infraestructura, en un periodo en que Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, hoy Miss Universo, ocupaba un cargo directivo en la petrolera estatal. La organización Miss Universe trasladó su sede operativa de México a Nueva York tras el escándalo.

El empresario presume haber acumulado amparos suficientes para evitar la captura. La FGR no detalló si revocará la suspensión definitiva ni si presentará nuevas pruebas para reactivar la orden de aprehensión. La propiedad La Espuela continúa bajo análisis de las autoridades federales como punto logístico de la red.

seguridadcriminalidadhuachicol

Reciente

Juan Pablo Colín, dirigente del PAN Jalisco, propone Ley anti-Morenarcos para filtrar candidatos con vínculos al crimen organizado en 2027
Política

Ley anti-Morenarcos: filtro al narco

Juan Pablo Colín presentará la iniciativa ante el Congreso local de Jalisco para blindar candidaturas rumbo a 2027.

Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena, responde a acusaciones de corrupción del PRI y MC desde la dirigencia partidista
Política

Montiel vs PRI y MC por corrupción

La presidenta de Morena rechazó las acusaciones y las calificó como una "campaña permanente contra la soberanía".

Plan de Gasoductos para México con inversión de 140,905 mdp hacia 2030 anunciado por Sheinbaum y secretaria de Energía Luz Elena González
México

Plan Gasoductos: 140,905 mdp a 2030

El gobierno federal busca abastecer 13 nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo del Plan México.

Tatiana Clouthier Carrillo, exsecretaria de Economía, deja el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para buscar gubernatura de Nuevo León en 2027
México

Clouthier renuncia: va por NL 2027

Sheinbaum aceptó la salida y elogió la vinculación lograda con la comunidad mexicana en Estados Unidos.