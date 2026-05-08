Cae "El Chucky", jefe del CJNG en Manzanillo, Colima

Colima, 8 de mayo de 2026. — La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó este viernes el saldo completo de la Operación Goya: cinco objetivos prioritarios detenidos en operativos simultáneos, encabezados por Lorenzo "N", alias "El Chucky" o "El Curro", presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Manzanillo.

La captura del líder criminal ocurrió en Bahía de Santiago, en el puerto, y el resto de los aprehendidos fueron asegurados en la zona conurbada de la capital estatal.

La caída de "El Chucky" se ejecutó sin enfrentamiento.

Drones, vigilancia aérea durante 48 horas y trabajo de inteligencia de gabinete permitieron cerrar el cerco perimetral en áreas residenciales como Las Hadas y el Club de Yates, donde el líder criminal buscaba pasar desapercibido.

El despliegue lo encabezaron la Secretaría de Marina y la SSPC federal en coordinación con la SSPC estatal y las fiscalías de Colima y Michoacán. Le fueron aseguradas dosis de droga lista para distribución.

A Lorenzo "N" se le imputan homicidios, secuestros, extorsiones, narcomenudeo y control de la red de corrupción dentro de las aduanas portuarias. Manzanillo concentra una de las puertas marítimas más relevantes del Pacífico mexicano para el ingreso de precursores químicos.

El operativo arrojó cuatro detenciones más en la zona conurbada de Colima.

Juan "N" y Guillermo "N" fueron capturados con droga y los señalan como responsables del homicidio de un policía estatal. Adrián "N" cayó por robo calificado a comercios de la ciudad.

El quinto objetivo fue Alex "N", alias "El Gringo Jomi", ciudadano estadounidense con orden de extradición vigente en California por tráfico de drogas y lavado de dinero, quien operaba como sicario y distribuidor para el CJNG en Colima.

La Mesa de Coordinación reiteró que las cinco capturas fueron resultado de colaboración interinstitucional sostenida y llamó a la población a denunciar a través del 911 y el 089.

La detención de "El Chucky" ocurrió el lunes 4 de mayo, pero el saldo completo del operativo se hizo público hasta este 7 de mayo en el comunicado conjunto de la mesa.

La Fiscalía General del Estado de Colima trabaja con su homóloga de Michoacán para integrar las carpetas de investigación. Las autoridades no precisaron si los cinco detenidos serán imputados por delincuencia organizada ni si el ciudadano estadounidense iniciará trámite de extradición.