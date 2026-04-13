San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — Entre 2022 y 2025 el gobierno municipal de San Juan del Río destinó más de 25 millones de pesos a la restauración de siete inmuebles históricos del Centro de la ciudad, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano durante el anuncio de conclusión de obra en la Parroquia de San Juan Bautista.

La inversión combina recursos federales del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y del Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Operación de los Monumentos Históricos (Foremoba), con aportaciones municipales.

Edith Álvarez Flores, titular de la dependencia, detalló que las intervenciones abarcaron el Portal del Diezmo, la Capilla del Calvario, el Museo de la Santa Veracruz, el Beaterio de Nuestra Señora de los Dolores, la Parroquia de San Juan Bautista, el Centro Histórico y Cultural, y trabajos puntuales en el conjunto de monumentos del primer cuadro.

La funcionaria subrayó que durante años el patrimonio histórico sanjuanense acumuló rezago por la ausencia de una estrategia integral, panorama que —dijo— comenzó a revertirse a partir de la administración 2021-2024 y continuó con la actual.

El Portal del Diezmo, edificio construido en el siglo XVIII para la recolección de impuestos y primicias, hoy opera como centro cultural con foro, biblioteca interactiva, galería y aulas de iniciación artística.

La Capilla del Calvario —cuya cruz de la cúpula fue destruida por un rayo durante la temporada de tormentas el año pasado— forma parte del circuito de viacrucis que cada Semana Santa concentra a miles de feligreses.

Álvarez Flores no especificó el monto asignado a cada inmueble en los cuatro años del balance.

El presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, destacó durante el mismo anuncio que el ayuntamiento sanjuanense cumplió con los requisitos técnicos y administrativos que el programa federal exige en sus convocatorias.

"El ayuntamiento de San Juan del Río, haciendo bien las cosas, cumplió con todos los requisitos", señaló el dirigente, al subrayar que los recursos federales se asignan por competencia entre los municipios con centros históricos inscritos en la lista de la UNESCO.

Próximos proyectos: Parroquia, San Juan de Dios y Santuario de Guadalupe

El gobierno municipal proyecta para 2026 y 2027 continuar con la restauración de los principales templos del Centro Histórico. La segunda etapa de intervención en la Parroquia de San Juan Bautista arrancará este año bajo el mismo esquema federal-municipal 70-30.

Para 2027 se contempla concluir trabajos en el templo de San Juan de Dios y en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo reloj histórico ya fue restaurado por la administración municipal en enero.

¿Qué sigue para el patrimonio histórico sanjuanense?

Cabrera Valencia adelantó que en junio próximo San Juan del Río será sede de la asamblea nacional de alcaldes de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, encuentro que reúne a los gobiernos de los municipios con centros históricos reconocidos por la UNESCO.

El gobierno municipal no precisó el monto de inversión proyectado para los proyectos de 2026 y 2027 ni el calendario preciso de conclusión de cada obra.