San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. —Nueve dependencias del municipio de San Juan del Río desplegaron este miércoles obras de mantenimiento, talleres educativos y mesas de atención ciudadana en la comunidad de Rancho de Enmedio, donde se registraron cerca de 110 servicios directos a la población en la undécima edición del programa itinerante que lleva el nombre de esa localidad. El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo un encuentro por separado con liderazgos comunitarios.

La jornada forma parte de una estrategia de gobierno de proximidad que la administración de Cabrera Valencia ha replicado en distintas comunidades del municipio. En entregas anteriores del programa —que Rotativo ha documentado desde sus primeras ediciones— las dependencias han variado las localidades atendidas dentro de la demarcación, aunque sin que el ayuntamiento haya publicado un calendario oficial de cobertura para el resto de las comunidades del municipio.

Cerca de 110 personas recibieron atención en las mesas instaladas por nueve dependencias municipales durante la jornada en Rancho de Enmedio. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano concentró buena parte de las intervenciones físicas: aplicó pintura en 13 reductores de velocidad y dos pasos peatonales, renovó cuatro señaléticas de cruce escolar y colocó otras cuatro señaléticas preventivas, además de pintar las paredes laterales de un puente en la zona.

La misma secretaría, a través de su Dirección de Medio Ambiente y Ecología, realizó donación de árboles y ropa en el Jardín de Niños Joaquín Arias, donde también impartió pláticas sobre la importancia de las plantas y operó un contenedor de reciclaje para papel, metal, cartón, aluminio, PET y residuos electrónicos.

Cerca de 110 personas recibieron atención en las mesas instaladas por nueve dependencias municipales durante la jornada en Rancho de Enmedio. rotativo.com.mx

Talleres, poda y cancha rehabilitada en Rancho de Enmedio

Servicios Públicos Municipales realizó limpieza, barrido, deshierbe y poda en calles y espacios comunitarios. Desarrollo Social rehabilitó con pintura la cancha de basquetbol de la comunidad y distribuyó jitomate entre vecinos. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, por su parte, capacitó a alumnos, docentes y padres de familia del Jardín de Niños Joaquín Arias en elaboración de composta y delimitación de huertos.

En la misma escuela, la Secretaría de la Mujer impartió el taller "Caminando en sus Zapatos" con motivo del Día Naranja, fecha mensual dedicada a la prevención de la violencia de género. Las mesas de atención ciudadana contaron con presencia del Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), la Coordinación de Desarrollo Económico, Finanzas, Seguridad Pública y una campaña de salud visual.

Cerca de 110 personas recibieron atención en las mesas instaladas por nueve dependencias municipales durante la jornada en Rancho de Enmedio. rotativo.com.mx

¿Qué comunidades del municipio recibirán el programa en los próximos meses?

El alcalde Cabrera Valencia señaló, durante el encuentro con líderes locales, que el objetivo de la reunión fue fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. El municipio no informó si existe un calendario publicado de ediciones futuras del programa ni qué comunidades están programadas para recibir la jornada itinerante en el segundo trimestre del año.