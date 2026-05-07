San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Cada viernes y sábado, de 8 a 17 horas, el estacionamiento del Centro Expositor de San Juan del Río —sobre carretera 120— recibe vehículos para compraventa con verificación oficial.
El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros, impulsado por el gobierno municipal, opera con presencia permanente de personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes cotejan número de motor y serie contra la documentación de cada unidad antes de permitir su exhibición. Entrar al recinto cuesta 10 pesos; poner un vehículo a la venta, 100 pesos.
Para quien quiere vender, los documentos obligatorios son factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencias de los últimos cinco años y verificación vehicular al corriente.
Para quien busca comprar, la verificación institucional elimina el principal riesgo del mercado informal: adquirir una unidad con reporte de robo o documentación alterada, problema documentado en el corredor Querétaro-Hidalgo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo que los sábados —el día de mayor afluencia— el espacio ya registra hasta 100 vehículos, y que agencias distribuidoras han mostrado interés en sumarse.
El Centro Expositor es el mismo recinto que alberga la Feria de San Juan del Río y la Expo Automotriz de la CANACO local. El municipio no ha anunciado fecha de cierre del programa ni tope de espacios disponibles por jornada; la convocatoria para expositores sigue abierta.
Quienes viven en municipios vecinos como Tequisquiapan, Pedro Escobedo o Cadereyta también pueden participar.