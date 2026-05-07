Centro Expositor abre viernes y sábados para vender o comprar tu auto con garantía

Fiscalía y SSPM revisan motor y documentos de cada vehículo; entrada al público cuesta 10 pesos.

Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros en el Centro Expositor de San Juan del Río, abierto viernes y sábados de 8 a 17 horas sobre carretera 120

El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros opera cada viernes y sábado en el Centro Expositor de San Juan del Río; personal de la Fiscalía y la SSPM verifican cada unidad antes de exhibirla.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 6 de mayo de 2026. — Cada viernes y sábado, de 8 a 17 horas, el estacionamiento del Centro Expositor de San Juan del Río —sobre carretera 120— recibe vehículos para compraventa con verificación oficial.

El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros, impulsado por el gobierno municipal, opera con presencia permanente de personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes cotejan número de motor y serie contra la documentación de cada unidad antes de permitir su exhibición. Entrar al recinto cuesta 10 pesos; poner un vehículo a la venta, 100 pesos.

Para quien quiere vender, los documentos obligatorios son factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencias de los últimos cinco años y verificación vehicular al corriente.

Para quien busca comprar, la verificación institucional elimina el principal riesgo del mercado informal: adquirir una unidad con reporte de robo o documentación alterada, problema documentado en el corredor Querétaro-Hidalgo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo que los sábados —el día de mayor afluencia— el espacio ya registra hasta 100 vehículos, y que agencias distribuidoras han mostrado interés en sumarse.

El Centro Expositor es el mismo recinto que alberga la Feria de San Juan del Río y la Expo Automotriz de la CANACO local. El municipio no ha anunciado fecha de cierre del programa ni tope de espacios disponibles por jornada; la convocatoria para expositores sigue abierta.

Quienes viven en municipios vecinos como Tequisquiapan, Pedro Escobedo o Cadereyta también pueden participar.

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