Sofocan incendio en yonke de Ciudad del Sol, Querétaro

Protección Civil sofocó las llamas en espacio confinado; el siniestro derivó en un incendio de pastizal.

Personal de Protección Civil sofoca incendio en yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital de Querétaro

Brigadistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil durante labores de extinción del incendio en el yonke de Ciudad del Sol, Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de mayo de 2026. —Llantas, tiliches y plásticos de carrocería ardieron este jueves en un yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital queretana, durante un incendio que la Coordinación Estatal de Protección Civil sofocó tras mantenerse confinado en un espacio cerrado.

El siniestro derivó en un segundo conato sobre pastizal en la zona, también atendido por las brigadas que acudieron al lugar. La dependencia descartó personas lesionadas y mayores afectaciones materiales más allá del material acumulado en el predio que albergaba la chatarra.

Personal de Protecci\u00f3n Civil sofoca incendio en yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital de Quer\u00e9taro Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx

El incidente ocurre en plena temporada de estiaje, periodo que en Querétaro abarca de febrero a junio y concentra el mayor número de incendios forestales y de pastizal.

La capital queretana acumuló 337 quemas urbanas en predios baldíos, pastizales y zonas cerriles durante el primer trimestre de 2026, un alza de 68% frente a las 200 reportadas en igual periodo del año anterior, según la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Personal de Protecci\u00f3n Civil sofoca incendio en yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital de Quer\u00e9taro Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx

Las llamas afectaron material acumulado en un espacio confinado, lo que evitó su propagación hacia construcciones colindantes o zonas habitacionales. Las brigadas trabajaron en paralelo para extinguir el incendio de pastizal originado por la radiación térmica del primer foco.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a la línea única de emergencias 911.

Personal de Protecci\u00f3n Civil sofoca incendio en yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital de Quer\u00e9taro Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx

La dependencia opera bajo la declaratoria de emergencia preventiva emitida en febrero por el Consejo Estatal tras superarse las dos mil hectáreas afectadas y registrarse 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana.

La colonia Ciudad del Sol ya había concentrado atención de las autoridades estatales en meses recientes: en enero la PEPMADU clausuró un basurero clandestino en la zona donde se quemaba basura sin permisos. Hasta el momento, Protección Civil no había precisado las causas exactas del incendio en el yonke ni si el establecimiento contaba con licencia vigente de operación.

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