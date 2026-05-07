Querétaro, 7 de mayo de 2026. —Llantas, tiliches y plásticos de carrocería ardieron este jueves en un yonke de la colonia Ciudad del Sol, en la capital queretana, durante un incendio que la Coordinación Estatal de Protección Civil sofocó tras mantenerse confinado en un espacio cerrado.
El siniestro derivó en un segundo conato sobre pastizal en la zona, también atendido por las brigadas que acudieron al lugar. La dependencia descartó personas lesionadas y mayores afectaciones materiales más allá del material acumulado en el predio que albergaba la chatarra.
Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx
El incidente ocurre en plena temporada de estiaje, periodo que en Querétaro abarca de febrero a junio y concentra el mayor número de incendios forestales y de pastizal.
La capital queretana acumuló 337 quemas urbanas en predios baldíos, pastizales y zonas cerriles durante el primer trimestre de 2026, un alza de 68% frente a las 200 reportadas en igual periodo del año anterior, según la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx
Las llamas afectaron material acumulado en un espacio confinado, lo que evitó su propagación hacia construcciones colindantes o zonas habitacionales. Las brigadas trabajaron en paralelo para extinguir el incendio de pastizal originado por la radiación térmica del primer foco.
La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a la línea única de emergencias 911.
Llantas, tiliches y plásticos de carrocería confinados en un espacio cerrado fueron consumidos por las llamas en el predio de la colonia. rotativo.com.mx
La dependencia opera bajo la declaratoria de emergencia preventiva emitida en febrero por el Consejo Estatal tras superarse las dos mil hectáreas afectadas y registrarse 27 siniestros diarios solo en la zona metropolitana.
La colonia Ciudad del Sol ya había concentrado atención de las autoridades estatales en meses recientes: en enero la PEPMADU clausuró un basurero clandestino en la zona donde se quemaba basura sin permisos. Hasta el momento, Protección Civil no había precisado las causas exactas del incendio en el yonke ni si el establecimiento contaba con licencia vigente de operación.