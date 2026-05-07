Mesa del tren evitaría demoler puente clave en San Juan del Río

Alcalde indica que mesa tripartita habría detenido demolición prevista; carretera 300 requiere nuevo túnel.

Mesa tripartita del tren México-Querétaro en San Juan del Río analiza alternativas para puente en Avenida México y rediseño de carretera 300

Roberto Cabrera Valencia confirmó en entrevista con Rotativo que gestiones ante la mesa tripartita habrían evitado la demolición del puente en Avenida México, clave para el acceso al parque industrial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Las gestiones del gobierno de San Juan del Río ante la mesa tripartita del tren México-Querétaro podrían evitar la demolición del puente vehicular sobre Avenida México, el cruce que conecta la zona oriente de la ciudad con el parque industrial.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reveló en entrevista con Rotativo que, al parecer, el gobierno federal encontrará una alternativa de ingeniería que mantenga el paso sin demolerlo.

En paralelo, la mejora de la carretera 300 cobró relevancia el viernes 1 de mayo cuando se registró un accidente fatal, lo que sumó urgencia a la gestión de un nuevo túnel vehicular en esa vialidad.

La mesa tripartita —con participación de los tres órdenes de gobierno— la coordina Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno estatal, con reuniones semanales en las que participan también la SICT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

San Juan del Río gestiona ante esa instancia un paquete de obras complementarias del tren que incluye el quinto acceso a la ciudad por Avenida México, un nuevo túnel en carretera 300 y la ampliación de vialidades en la zona oriente.

El puente sobre Avenida México era el elemento más polémico del paquete: su demolición había sido planteada como parte de las modificaciones que exige el trazo ferroviario en esa zona.

"Se había planteado que de pronto ese puente se iba a demoler. Al parecer no va a ser necesario", señaló el alcalde. Cabrera Valencia precisó que los trabajos seguirán con "ingenierías diferentes" que mantendrían el flujo vehicular hacia el parque industrial.

Los más de 70 puntos de afectación identificados en el trazo del tren en San Juan del Río continúan en proceso de atención en esa mesa.

Carretera 300 urge rediseño tras accidente fatal

El 1 de mayo, un conductor murió y un menor fue rescatado con vida tras el choque en la carretera 300 a la altura del kilómetro tres, entre Vista Hermosa, Ojo de Agua y El Jazmín.

La camioneta Xtrail colisionó contra un camión de pasajeros de una ruta rural-centro. Cabrera Valencia citó ese siniestro como evidencia de la urgencia de modificar el paso vehicular en esa vialidad, cuyo túnel actual —de mampostería— fue diseñado originalmente como alcantarilla y no como cruce vehicular.

El municipio no ha precisado plazos para la resolución definitiva sobre el puente en Avenida México ni el calendario de inicio de las obras complementarias, ya que se trata de proyectos aparejados con la construcción de la línea del tren México Querétaro.

La mesa semanal del tren sigue activa; en la capital queretana, los trabajos avanzan en El Cerrito con meta de concluir antes de junio, antes de trasladarse a la siguiente fase en Bernardo Quintana.

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