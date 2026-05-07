San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Las gestiones del gobierno de San Juan del Río ante la mesa tripartita del tren México-Querétaro podrían evitar la demolición del puente vehicular sobre Avenida México, el cruce que conecta la zona oriente de la ciudad con el parque industrial.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia reveló en entrevista con Rotativo que, al parecer, el gobierno federal encontrará una alternativa de ingeniería que mantenga el paso sin demolerlo.

En paralelo, la mejora de la carretera 300 cobró relevancia el viernes 1 de mayo cuando se registró un accidente fatal, lo que sumó urgencia a la gestión de un nuevo túnel vehicular en esa vialidad.

La mesa tripartita —con participación de los tres órdenes de gobierno— la coordina Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno estatal, con reuniones semanales en las que participan también la SICT y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

San Juan del Río gestiona ante esa instancia un paquete de obras complementarias del tren que incluye el quinto acceso a la ciudad por Avenida México, un nuevo túnel en carretera 300 y la ampliación de vialidades en la zona oriente.

El puente sobre Avenida México era el elemento más polémico del paquete: su demolición había sido planteada como parte de las modificaciones que exige el trazo ferroviario en esa zona.

"Se había planteado que de pronto ese puente se iba a demoler. Al parecer no va a ser necesario", señaló el alcalde. Cabrera Valencia precisó que los trabajos seguirán con "ingenierías diferentes" que mantendrían el flujo vehicular hacia el parque industrial.

Los más de 70 puntos de afectación identificados en el trazo del tren en San Juan del Río continúan en proceso de atención en esa mesa.

Carretera 300 urge rediseño tras accidente fatal

El 1 de mayo, un conductor murió y un menor fue rescatado con vida tras el choque en la carretera 300 a la altura del kilómetro tres, entre Vista Hermosa, Ojo de Agua y El Jazmín.

La camioneta Xtrail colisionó contra un camión de pasajeros de una ruta rural-centro. Cabrera Valencia citó ese siniestro como evidencia de la urgencia de modificar el paso vehicular en esa vialidad, cuyo túnel actual —de mampostería— fue diseñado originalmente como alcantarilla y no como cruce vehicular.

El municipio no ha precisado plazos para la resolución definitiva sobre el puente en Avenida México ni el calendario de inicio de las obras complementarias, ya que se trata de proyectos aparejados con la construcción de la línea del tren México Querétaro.

La mesa semanal del tren sigue activa; en la capital queretana, los trabajos avanzan en El Cerrito con meta de concluir antes de junio, antes de trasladarse a la siguiente fase en Bernardo Quintana.