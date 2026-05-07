La iniciativa de esa nueva ley todavía no llegó al Senado. Esa iniciativa se conocerá y discutirá en el próximo periodo de sesiones, ya que el actual está por cerrarse.

El documento recibido de la colegisladora incluye los votos aprobatorios de los congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Al respecto, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que esta reforma permite al Congreso de la Unión expedir una ley general para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio, que es uno de los más dolorosos y de mayor gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural.

Señaló que el feminicidio es la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas, por el hecho de serlo, lo que representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino y constituye la negación a sus derechos humanos, particularmente a la vida y a la integridad.

Castillo Juárez precisó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor; también informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026.

Con esta reforma constitucional, agregó, crearemos una ley general que unifique criterios en todo el país, estandarice investigaciones y proteja la vida, dignidad y seguridad de mujeres y niñas. "Definitivamente, es tiempo de mujeres", expresó.

La senadora Castillo Juárez instruyó para que la reforma se remitiera al Diario Oficial de la Federación para su publicación y pidió que las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados se integren al expediente.

Antecedente

La Cámara de Diputados emitió proyecto de declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, que contenga como mínimo los tipos penales y sus sanciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria:

"El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales".

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), dio cuenta de la recepción y cómputo de 27 votos aprobatorios de las legislaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

El documento, que derivó de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materias de feminicidio.

El régimen transitorio señala que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia del delito de feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general que emita el Congreso de la Unión. En dicha ley se determinarán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Texto del mensaje de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, al emitir la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma al artículo 73 de la Constitución Política, en Materia de Feminicidio:

Senadoras y senadores, esta reforma permite al Congreso de la Unión expedir una Ley General que fortalezca la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, uno de los más dolorosos y de máxima gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural.

El feminicidio es la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres.

Representa el mayor grado de discriminación contra el género femenino. Constituye la negación a sus derechos humanos, particularmente del derecho a la vida y a la integridad.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se registraron 721 víctimas de feminicidio en México, aunque el número podría ser mayor.

Asimismo, informó que se han registrado 148 feminicidios a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026.

A partir de esta reforma constitucional, crearemos una Ley General que unifique criterios en todo el país, estandarice investigaciones y proteja la vida, la dignidad, y la seguridad de mujeres y niñas.

Definitivamente, ¡es tiempo de mujeres!

