244 servidores, cero tóxicos: Corregidora cierra Declaración 5 de 5

244 obligados cumplen en Corregidora; Jalpan de Serra fue el primero estatal.

Alcalde Chepe Guerrero y Carlos Olguín presentan Declaración 5 de 5 de Corregidora con cero positivos en examen toxicológico ante organismos anticorrupción del estado en 2026

El presidente municipal Josué "Chepe" Guerrero Trápala durante la presentación de la Declaración 5 de 5 de Corregidora, tercer año consecutivo del ejercicio, en mayo de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 7 de mayo de 2026. — Doscientos cuarenta y cuatro servidores públicos obligados. Ese es el número que el gobierno de Josué "Chepe" Guerrero Trápala alineó para completar, por tercer año consecutivo, la Declaración 5 de 5 sin un solo caso positivo en el examen toxicológico.

El ejercicio consolida a Corregidora entre los primeros municipios del estado en este mecanismo anticorrupción, aunque en 2026 cedió el primer lugar: Jalpan de Serra presentó su declaración antes.

La Declaración 5 de 5 integra declaración patrimonial, de intereses, fiscal, carta de antecedentes no penales y examen toxicológico. Corregidora ocupó el primer lugar estatal en 2024 y 2025; este tercer ciclo llegó en segunda posición.

La entrega ocurre en un momento con lectura política nítida: Guerrero Trápala figura entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro en 2027, y la imagen de gobierno transparente es el eje de su posicionamiento.

El titular de la Secretaría Municipal de Control y Evaluación, Carlos Olguín, detalló que los 244 servidores entregaron en tiempo y forma sus cinco documentos.

Adicionalmente, más de mil 800 trabajadores del ayuntamiento realizaron su declaración a través de Declaraq, la plataforma estatal de gestión patrimonial que opera en Querétaro desde 2025. En su primer informe de gobierno, Guerrero Trápala reportó primer lugar nacional en satisfacción ciudadana en servicios públicos, otro argumento en la misma narrativa.

El presidente municipal fue directo en su mensaje ante los organismos presentes: "Ser un gobierno transparente no es opcional; es parte del compromiso con la ciudadanía".

Olguín, por su parte, subrayó que el resultado refleja "el compromiso de todo el Gabinete para cumplir, transparentar, informar y mantenerse abierto".

Declaración 5 de 5 en Corregidora: organismos estatales validan el proceso

El ejercicio fue avalado ante cuatro instancias: el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Óscar García González; el auditor Superior del Estado, Francisco Covarrubias; el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Sánchez; y la directora general del Observatorio Ciudadano, Argelia Carrera.

Las pruebas toxicológicas estuvieron a cargo de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuya rectora, Silvia Lorena Amaya, reconoció la confianza depositada en la institución.

¿Dónde consultar la Declaración 5 de 5 de Corregidora 2026?

El municipio indicó que las declaraciones están disponibles en https://intranet.corregidora.gob.mx/DeclaracionCinco/. Sin embargo, el dominio "intranet" sugiere que el acceso podría estar restringido a personal del ayuntamiento. Al momento de la redacción, el gobierno municipal no precisó si el enlace es de consulta pública irrestricta.

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