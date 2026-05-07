Corregidora, 7 de mayo de 2026. — Doscientos cuarenta y cuatro servidores públicos obligados. Ese es el número que el gobierno de Josué "Chepe" Guerrero Trápala alineó para completar, por tercer año consecutivo, la Declaración 5 de 5 sin un solo caso positivo en el examen toxicológico.
El ejercicio consolida a Corregidora entre los primeros municipios del estado en este mecanismo anticorrupción, aunque en 2026 cedió el primer lugar: Jalpan de Serra presentó su declaración antes.
La Declaración 5 de 5 integra declaración patrimonial, de intereses, fiscal, carta de antecedentes no penales y examen toxicológico. Corregidora ocupó el primer lugar estatal en 2024 y 2025; este tercer ciclo llegó en segunda posición.
La entrega ocurre en un momento con lectura política nítida: Guerrero Trápala figura entre los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro en 2027, y la imagen de gobierno transparente es el eje de su posicionamiento.
El titular de la Secretaría Municipal de Control y Evaluación, Carlos Olguín, detalló que los 244 servidores entregaron en tiempo y forma sus cinco documentos.
Adicionalmente, más de mil 800 trabajadores del ayuntamiento realizaron su declaración a través de Declaraq, la plataforma estatal de gestión patrimonial que opera en Querétaro desde 2025. En su primer informe de gobierno, Guerrero Trápala reportó primer lugar nacional en satisfacción ciudadana en servicios públicos, otro argumento en la misma narrativa.
El presidente municipal fue directo en su mensaje ante los organismos presentes: "Ser un gobierno transparente no es opcional; es parte del compromiso con la ciudadanía".
Olguín, por su parte, subrayó que el resultado refleja "el compromiso de todo el Gabinete para cumplir, transparentar, informar y mantenerse abierto".
Declaración 5 de 5 en Corregidora: organismos estatales validan el proceso
El ejercicio fue avalado ante cuatro instancias: el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, Óscar García González; el auditor Superior del Estado, Francisco Covarrubias; el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Sánchez; y la directora general del Observatorio Ciudadano, Argelia Carrera.
Las pruebas toxicológicas estuvieron a cargo de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuya rectora, Silvia Lorena Amaya, reconoció la confianza depositada en la institución.
¿Dónde consultar la Declaración 5 de 5 de Corregidora 2026?
El municipio indicó que las declaraciones están disponibles en https://intranet.corregidora.gob.mx/DeclaracionCinco/. Sin embargo, el dominio "intranet" sugiere que el acceso podría estar restringido a personal del ayuntamiento. Al momento de la redacción, el gobierno municipal no precisó si el enlace es de consulta pública irrestricta.