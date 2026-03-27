PRODECON abre sábados de abril para asesoría fiscal gratuita en Querétaro

Delegaciones de PRODECON atenderán presencial y a distancia los sábados 11, 18 y 25 de abril.

Contribuyente revisa documentos para declaración anual 2025 con asesoría gratuita de PRODECON en Querétaro

El servicio de orientación fiscal es gratuito y está disponible de forma presencial y remota para personas físicas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Tres sábados de abril tendrán horario especial de atención para que las personas físicas reciban orientación gratuita sobre la presentación de su declaración anual del ejercicio fiscal 2025.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente habilitará sus oficinas centrales en la Ciudad de México y las 30 delegaciones del país —incluida la de Querétaro— los días 11, 18 y 25 de abril, de 09:00 a 15:00 horas, con servicio presencial y a distancia.

La medida busca reducir el rezago que suele acumularse en las últimas semanas antes del cierre del plazo fiscal. Cada año, millones de contribuyentes dejan la presentación para los días finales de abril, lo que satura tanto los sistemas del SAT como los módulos de atención.

Con la ampliación de horario sabatino, PRODECON pretende distribuir la demanda y evitar que errores de última hora generen multas o recargos para quienes tienen la obligación de declarar ante el SAT.

El servicio de asesoría no tiene costo. Quienes no puedan acudir de manera presencial a la delegación correspondiente cuentan con atención por correo electrónico, línea telefónica con lada sin costo para el interior del país y chat en línea disponible en el portal de la dependencia.

También está activo PRODEBOT, un asistente automatizado en el sitio oficial.

Asesoría fiscal gratuita: canales y fechas clave en Querétaro

Para ubicar la delegación más cercana, los contribuyentes pueden consultar el directorio en el sitio oficial de PRODECON.

La línea desde el interior de la República es el 800 611 0190, sin costo. En caso de dudas sobre obligaciones fiscales, el correo institucional también recibe consultas fuera de horario.

La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026. Quienes perciben ingresos por salarios de dos o más patrones, actividad empresarial, arrendamiento, honorarios o enajenación de bienes están obligados a presentarla.

No hacerlo a tiempo puede derivar en sanciones económicas que van desde multas fijas hasta recargos sobre el impuesto omitido.

gobiernoprodeconsat

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