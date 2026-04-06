Querétaro, 6 de abril de 2026. —La senadora Beatriz Robles Gutiérrez firmó un convenio de colaboración con el abogado penalista Guillermo Antonio Bernal Macías para ofrecer asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad en Querétaro.

El acuerdo contempla representación profesional sin costo, orientación en procesos penales y capacitación ciudadana, con el propósito de derribar barreras económicas que impiden el acceso a la justicia en la entidad.

Robles Gutiérrez explicó que el convenio atiende tres obstáculos recurrentes que enfrenta la población al momento de buscar defensa legal: la falta de recursos económicos, el desconocimiento de los procedimientos judiciales y la ausencia de representación profesional calificada.

La legisladora señaló que estas limitaciones golpean principalmente a sectores de bajos ingresos, quienes quedan al margen del sistema de justicia por no contar con medios para contratar un abogado.

"Este convenio representa una acción concreta para acercar el derecho a quienes más lo necesitan y brindarles herramientas reales para defenderse", sostuvo la senadora durante la firma del acuerdo con el penalista queretano.

Entre los servicios contemplados figuran consultas legales sin costo, representación ante tribunales a tarifas accesibles y talleres de capacitación en materia penal dirigidos a la ciudadanía. Robles indicó que estas acciones buscan fortalecer el conocimiento que la población tiene sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos frente a cualquier autoridad.

Agenda legislativa del Senado incluye reformas fiscales y ratificación de canciller

En el mismo acto, la legisladora adelantó los temas que se abordarán esta semana en el Senado de la República, entre los que figuran modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ambas turnadas desde la Cámara de Diputados.

También se analizará la posible expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Otro punto central de la agenda será la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, proceso que deberá desahogarse conforme a los procedimientos que marca la normatividad del Senado. La comparecencia del funcionario ante comisiones forma parte del trámite constitucional para asumir el cargo.

¿Qué propone la reforma sobre feminicidio que impulsa Beatriz Robles?

La senadora informó que en comisiones se analiza una reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en todas las entidades del país, acompañada de una ley general en la materia. La iniciativa busca eliminar las diferencias en tipificación y sanción que actualmente existen entre los códigos penales estatales, lo que ha generado resoluciones dispares en casos similares.

Robles Gutiérrez cerró su mensaje al señalar que desde el Senado continuará impulsando alianzas que fortalezcan el Estado de Derecho y eliminen obstáculos para el acceso a la justicia en Querétaro. La legisladora apuntó que la consolidación de estos mecanismos requiere coordinación entre el ámbito legislativo y la iniciativa privada dispuesta a sumarse a causas de impacto social.