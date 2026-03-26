Piden dictaminar Fondo de Contingencia Pecuaria ante brote de gusano barrenador en Querétaro

Legisladora impulsa aprobación de recursos estatales para indemnizar ganaderos afectados por el gusano barrenador.

Ganado bovino en zona rural de Sierra Gorda Querétaro donde se registran casos de gusano barrenador

Sully Yanira Mauricio Sixtos, diputada local, impulsa el Fondo de Contingencia Sanitaria Pecuaria en el Congreso de Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Mar 26, 2026
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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — Un fondo estatal diseñado para atender emergencias sanitarias en el sector ganadero lleva cuatro meses sin dictaminarse en el Congreso de Querétaro, mientras el brote de gusano barrenador del ganado sigue expandiéndose por la Sierra Gorda con 61 casos activos hasta el 24 de marzo.

La diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos exigió acelerar el trámite legislativo de la iniciativa, presentada en noviembre de 2025, para dotar de recursos y reglas operativas a las autoridades ante la contingencia.

Las cifras oficiales colocan a Querétaro con 74 casos confirmados del parásito. Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra concentran el grueso de las detecciones, aunque la presencia del gusano ya se extiende a otros municipios del estado.

La emergencia, que obliga al sacrificio de animales infectados en las zonas más críticas, golpea directamente el patrimonio de familias ganaderas cuya economía depende del hato bovino y caprino de la región serrana.

El Fondo Estatal de Contingencia Sanitaria Pecuaria contempla tres ejes: indemnizaciones por sacrificio obligatorio, acciones coordinadas de control y erradicación, y despliegue de brigadas veterinarias con enfoque preventivo.

La legisladora señaló que sin un mecanismo aprobado, la respuesta institucional depende de partidas improvisadas que llegan tarde.

Ganaderos de Sierra Gorda enfrentan pérdidas sin respaldo formal

Mauricio Sixtos indicó que su respaldo a los productores incluye la coordinación directa con autoridades sanitarias y el impulso de la campaña "Revisa, cura y reporta", orientada a que los propios ganaderos identifiquen heridas con larvas y notifiquen a las autoridades veterinarias antes de que la infestación avance.

"Lo más importante es contar con recursos y reglas claras para actuar a tiempo", sostuvo.

¿Qué contempla el fondo pecuario propuesto en Querétaro?

La propuesta establece que los apoyos económicos se activarían mediante declaratoria de contingencia sanitaria emitida por la autoridad competente, lo que permitiría canalizar recursos sin necesidad de gestionar partidas extraordinarias caso por caso.

El esquema busca cubrir tanto la indemnización directa al productor como los costos operativos de las campañas de erradicación en campo.

El dictamen permanece en comisiones legislativas sin fecha definida para su votación en el pleno, en un contexto donde cada semana se suman nuevas detecciones del parásito en la entidad.

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