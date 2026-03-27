Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Comerciantes del Mercado de la colonia La Obrera en la capital del estado conocieron el plan de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para incorporarlos de forma colectiva a la red pública de distribución de agua potable, un esquema que les permitiría dejar de depender de pipas o tomas irregulares y reducir los gastos que destinan al suministro del líquido.
El director comercial de la CEA, Salvador Martínez, detalló a los locatarios las condiciones técnicas y administrativas del proceso de integración durante un recorrido por las instalaciones del mercado.
La dependencia trabaja en resolver pendientes relacionados con el abasto de agua en mercados públicos de la zona metropolitana, aunque no precisó plazos ni montos de inversión para la conexión.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien acompañó la visita, señaló que el pequeño comercio establecido en mercados municipales "son pilar de la economía de miles de familias" y reconoció la disposición del gobernador Mauricio Kuri para respaldar a este sector. Dorantes no especificó si existe alguna partida federal complementaria para el proyecto.
Integración colectiva a la red de agua potable en mercados de Querétaro
El esquema planteado por la CEA contempla que los locatarios se sumen como usuarios colectivos, lo cual difiere del modelo de toma domiciliaria individual y busca que el cobro resulte proporcional al consumo real del inmueble comercial.
Para los comerciantes de La Obrera, que operan con márgenes reducidos, el costo del agua representa una carga fija que incide directamente en la viabilidad de sus negocios.
La CEA no informó cuántos mercados públicos de la capital queretana carecen aún de conexión formal a la red ni cuántos locatarios se beneficiarían en esta primera etapa.