Mercado La Obrera se integrará a red de agua potable en Querétaro

Locatarios conocen plan de integración colectiva para reducir gastos en el suministro.

Locatarios del Mercado La Obrera en Querétaro durante presentación del plan de agua potable de la CEA

El senador Agustín Dorantes Lámbarri recorrió las instalaciones del mercado en la colonia La Obrera de la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Comerciantes del Mercado de la colonia La Obrera en la capital del estado conocieron el plan de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para incorporarlos de forma colectiva a la red pública de distribución de agua potable, un esquema que les permitiría dejar de depender de pipas o tomas irregulares y reducir los gastos que destinan al suministro del líquido.

El director comercial de la CEA, Salvador Martínez, detalló a los locatarios las condiciones técnicas y administrativas del proceso de integración durante un recorrido por las instalaciones del mercado.

La dependencia trabaja en resolver pendientes relacionados con el abasto de agua en mercados públicos de la zona metropolitana, aunque no precisó plazos ni montos de inversión para la conexión.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien acompañó la visita, señaló que el pequeño comercio establecido en mercados municipales "son pilar de la economía de miles de familias" y reconoció la disposición del gobernador Mauricio Kuri para respaldar a este sector. Dorantes no especificó si existe alguna partida federal complementaria para el proyecto.

Integración colectiva a la red de agua potable en mercados de Querétaro

El esquema planteado por la CEA contempla que los locatarios se sumen como usuarios colectivos, lo cual difiere del modelo de toma domiciliaria individual y busca que el cobro resulte proporcional al consumo real del inmueble comercial.

Para los comerciantes de La Obrera, que operan con márgenes reducidos, el costo del agua representa una carga fija que incide directamente en la viabilidad de sus negocios.

La CEA no informó cuántos mercados públicos de la capital queretana carecen aún de conexión formal a la red ni cuántos locatarios se beneficiarían en esta primera etapa.

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