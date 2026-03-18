Querétaro, 18 de marzo de 2026. — Cuarenta casos de gusano barrenador han sido confirmados en el estado de Querétaro, concentrados principalmente en municipios de la Sierra Gorda, donde la plaga ingresó por Landa de Matamoros a través de la zona colindante con Hidalgo y San Luis Potosí.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal (SEDEA) activó una estrategia de contención en coordinación con autoridades federales y organizaciones ganaderas, con vigilancia en un radio de 20 kilómetros alrededor de cada caso detectado. Hasta el momento no se reportan muertes de ganado.

Los casos identificados corresponden a contagios locales y no se relacionan con los detectados el año anterior, lo que confirma la presencia activa del problema en la región.

La situación escaló en días recientes al detectarse un foco en Peñamiller, municipio fuera de la Sierra Gorda, lo que encendió las alertas para evitar que la plaga alcance otras zonas del estado.

Rosendo Anaya, titular de la SEDEA, detalló que la dependencia trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), así como con asociaciones ganaderas de Querétaro y autoridades municipales.

Entre las acciones en curso destacan la aplicación de medicamentos para eliminar larvas en animales afectados y la realización de reuniones informativas con productores en distintas regiones, incluida la zona del semidesierto.

"Ya empezamos con la notificación y reuniones con productores. Es importante informar para que podamos tomar acciones y contener esta situación", indicó.

Cómo se propaga el gusano barrenador y qué especies están en riesgo

La plaga se origina a partir de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Las larvas resultantes afectan principalmente al ganado bovino en la Sierra Gorda, aunque Anaya precisó que ovinos, caprinos y caninos también son susceptibles.

"Hay un caso en estudio en un perro, pero aún no está confirmado", señaló. Todos los casos confirmados hasta ahora involucran bovinos.

Una de las estrategias más efectivas para controlar la plaga es la liberación de moscas estériles, método que ya se aplica en el norte del país para frenar su avance hacia la frontera.

Su implementación en Querétaro, sin embargo, depende de decisiones del Gobierno Federal. "Nosotros estaremos solicitando ser considerados", puntualizó el funcionario.

Dado que los focos se ubican en potreros abiertos, no es viable aplicar cuarentena territorial, a diferencia de casos anteriores en los que la plaga ingresó por importación de animales.

¿Existe riesgo para la población humana por el gusano barrenador en Querétaro?

Anaya fue enfático al descartar cualquier riesgo para la población. Hizo un llamado a los productores y habitantes de zonas rurales a reportar cualquier caso sospechoso en animales para acelerar la detección y respuesta.

La SEDEA también diseña un plan de contingencia para escenarios de afectaciones mayores, aunque hasta el cierre de este reporte no se ha registrado ningún deceso de ganado en la entidad.