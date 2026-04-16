Querétaro, 16 de abril de 2026. — Querétaro acumula 87 casos activos de gusano barrenador y el gobierno estatal destrabó una bolsa de 8 millones de pesos para frenar la propagación, confirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

La cifra corresponde al corte oficial del SENASICA y representa poco más de la mitad de las 160 detecciones acumuladas en el estado, donde el resto ya fue controlado sin registro de animales muertos.

El funcionario precisó que la contención opera con brigadas en los 18 municipios y vigilancia focalizada en los puntos donde la plaga ya dejó la Sierra Gorda para alcanzar el semidesierto y la zona metropolitana.

La inversión se reparte en dos directrices: 6.5 millones de pesos para el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria —que destinará parte del recurso a acciones específicas de control— y 1.5 millones adicionales autorizados por el gobernador Mauricio Kuri González para la compra de insumos y medicamento veterinario en las próximas semanas.

El protocolo actual contempla atención directa al animal infestado y seguimiento en un radio de 20 kilómetros alrededor de cada caso, mecanismo que opera desde que se registró el primer foco autóctono en la Sierra Gorda a inicios del año.

La ruta de ingreso del parásito ya no es única. Anaya Aguilar explicó que la plaga entró inicialmente por Landa de Matamoros desde Hidalgo y por Arroyo Seco desde San Luis Potosí, pero semanas recientes sumaron una tercera vía por Guanajuato y Michoacán que amplía el frente de contención sanitaria.

La detección más reciente fuera de la Sierra corresponde a El Marqués, donde un perro en la comunidad de Los Pocitos fue el primer caso confirmado en el municipio, un hallazgo que obligó a replantear la estrategia porque rompió la hipótesis de contención geográfica que sostenía la respuesta oficial hasta marzo.

Dos casos confirmados en San Juan del Río obligan a trabajo preventivo

San Juan del Río suma dos detecciones confirmadas y la estrategia municipal se concentra en prevención: reuniones con comisariados ejidales, delegados y subdelegados para informar sobre medidas de detección temprana.

El secretario estatal marcó la diferencia respecto a los municipios ya infestados. "En San Juan del Río pues tenemos que estar también previniendo", señaló Anaya Aguilar, quien ubicó el trabajo sanjuanense en etapa de contención preventiva y no de control activo.

El esquema se replica en demarcaciones donde aún no se detectan casos pero que están en la ruta de expansión documentada desde la Sierra y el semidesierto.

¿En qué municipios se concentran los casos activos de gusano barrenador?

Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra siguen concentrando el grueso de las detecciones activas en la Sierra Gorda, aunque Peñamiller y El Marqués ya figuran en el mapa de afectación.

La situación en Querétaro contrasta con estados del sur como Chiapas, Tabasco y Oaxaca, donde la infestación —según reconoció el propio secretario— se ha salido de control.

La coordinación local opera con los tres niveles de gobierno, la Unión Ganadera Regional que preside Romualdo Moreno Gutiérrez y las asociaciones ganaderas municipales.

Hasta ahora, la dependencia descarta impacto en el precio de la carne en el estado y sostiene que ningún animal ha muerto por esta razón en la entidad, un dato que diferencia a Querétaro de los estados del sureste donde la plaga ya derivó en pérdidas económicas significativas para los hatos regionales.