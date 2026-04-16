Querétaro suma 87 casos activos de gusano barrenador y libera 8 MDP para contención

SEDEA opera brigadas en los 18 municipios y prevé compra de medicamento e insumos en próximas fechas.

Secretario Rosendo Anaya Aguilar informa sobre casos de gusano barrenador en Querétaro durante entrevista con medios

Rosendo Anaya Aguilar, titular de la SEDEA, detalla la estrategia estatal contra el gusano barrenador en entrevista con Rotativo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de abril de 2026. — Querétaro acumula 87 casos activos de gusano barrenador y el gobierno estatal destrabó una bolsa de 8 millones de pesos para frenar la propagación, confirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

La cifra corresponde al corte oficial del SENASICA y representa poco más de la mitad de las 160 detecciones acumuladas en el estado, donde el resto ya fue controlado sin registro de animales muertos.

El funcionario precisó que la contención opera con brigadas en los 18 municipios y vigilancia focalizada en los puntos donde la plaga ya dejó la Sierra Gorda para alcanzar el semidesierto y la zona metropolitana.

La inversión se reparte en dos directrices: 6.5 millones de pesos para el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria —que destinará parte del recurso a acciones específicas de control— y 1.5 millones adicionales autorizados por el gobernador Mauricio Kuri González para la compra de insumos y medicamento veterinario en las próximas semanas.

El protocolo actual contempla atención directa al animal infestado y seguimiento en un radio de 20 kilómetros alrededor de cada caso, mecanismo que opera desde que se registró el primer foco autóctono en la Sierra Gorda a inicios del año.

La ruta de ingreso del parásito ya no es única. Anaya Aguilar explicó que la plaga entró inicialmente por Landa de Matamoros desde Hidalgo y por Arroyo Seco desde San Luis Potosí, pero semanas recientes sumaron una tercera vía por Guanajuato y Michoacán que amplía el frente de contención sanitaria.

La detección más reciente fuera de la Sierra corresponde a El Marqués, donde un perro en la comunidad de Los Pocitos fue el primer caso confirmado en el municipio, un hallazgo que obligó a replantear la estrategia porque rompió la hipótesis de contención geográfica que sostenía la respuesta oficial hasta marzo.

Dos casos confirmados en San Juan del Río obligan a trabajo preventivo

San Juan del Río suma dos detecciones confirmadas y la estrategia municipal se concentra en prevención: reuniones con comisariados ejidales, delegados y subdelegados para informar sobre medidas de detección temprana.

El secretario estatal marcó la diferencia respecto a los municipios ya infestados. "En San Juan del Río pues tenemos que estar también previniendo", señaló Anaya Aguilar, quien ubicó el trabajo sanjuanense en etapa de contención preventiva y no de control activo.

El esquema se replica en demarcaciones donde aún no se detectan casos pero que están en la ruta de expansión documentada desde la Sierra y el semidesierto.

¿En qué municipios se concentran los casos activos de gusano barrenador?

Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra siguen concentrando el grueso de las detecciones activas en la Sierra Gorda, aunque Peñamiller y El Marqués ya figuran en el mapa de afectación.

La situación en Querétaro contrasta con estados del sur como Chiapas, Tabasco y Oaxaca, donde la infestación —según reconoció el propio secretario— se ha salido de control.

La coordinación local opera con los tres niveles de gobierno, la Unión Ganadera Regional que preside Romualdo Moreno Gutiérrez y las asociaciones ganaderas municipales.

Hasta ahora, la dependencia descarta impacto en el precio de la carne en el estado y sostiene que ningún animal ha muerto por esta razón en la entidad, un dato que diferencia a Querétaro de los estados del sureste donde la plaga ya derivó en pérdidas económicas significativas para los hatos regionales.

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