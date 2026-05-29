Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Registro Civil del municipio de Querétaro abrió la convocatoria de matrimonios colectivos 2026, con un costo de 264 pesos por trámite y recepción de documentos del 26 de mayo al 19 de junio en las siete oficialías delegacionales.
La directora del Registro Civil municipal, Fernanda Padilla, informó que la ceremonia colectiva se realizará el 28 de junio a las 11:30 horas en el Estadio Corregidora, dentro de las actividades de la experiencia Zona Fest rumbo al Mundial 2026. La campaña corre bajo la administración del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.
El programa había quedado suspendido durante varios años y ahora se retomó tras pandemia. Padilla explicó que la dependencia estima un cupo de 100 parejas, aunque podría ajustarse según la demanda. En los primeros dos días de la convocatoria se inscribieron entre 10 y 15 parejas, sin solicitudes de matrimonios entre personas del mismo sexo al corte.
¿Cómo participar en los matrimonios colectivos?
Las parejas interesadas pueden acudir a cualquiera de las siete oficialías ubicadas en las delegaciones del municipio para entregar su documentación. La convocatoria difundida en redes sociales incluye direcciones y teléfonos de cada oficialía, además de la línea 070 para orientación adicional.
Padilla precisó que la modalidad colectiva busca facilitar el acceso al matrimonio civil a quienes posponen el trámite por costo o tiempo. La dependencia evaluará la posibilidad de ampliar el número de parejas conforme avance el registro.
El programa se mantiene previsto como una sola edición al año; para 2026, esta convocatoria es la única contemplada por la dirección.