Querétaro reabre los matrimonios colectivos con un trámite de 264 pesos

La dirección del Registro Civil municipal recibirá documentos en siete oficialías y celebrará la ceremonia el 28 de junio en el Estadio Corregidora.

Pareja firma documentos en una oficina del Registro Civil del municipio de Querétaro durante la campaña de matrimonios colectivos.

El Registro Civil municipal abrió la convocatoria de matrimonios colectivos 2026 en sus siete oficialías delegacionales de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de mayo de 2026.- El Registro Civil del municipio de Querétaro abrió la convocatoria de matrimonios colectivos 2026, con un costo de 264 pesos por trámite y recepción de documentos del 26 de mayo al 19 de junio en las siete oficialías delegacionales.

La directora del Registro Civil municipal, Fernanda Padilla, informó que la ceremonia colectiva se realizará el 28 de junio a las 11:30 horas en el Estadio Corregidora, dentro de las actividades de la experiencia Zona Fest rumbo al Mundial 2026. La campaña corre bajo la administración del alcalde Felipe Fernando Macías Olvera.

El programa había quedado suspendido durante varios años y ahora se retomó tras pandemia. Padilla explicó que la dependencia estima un cupo de 100 parejas, aunque podría ajustarse según la demanda. En los primeros dos días de la convocatoria se inscribieron entre 10 y 15 parejas, sin solicitudes de matrimonios entre personas del mismo sexo al corte.

¿Cómo participar en los matrimonios colectivos?

Las parejas interesadas pueden acudir a cualquiera de las siete oficialías ubicadas en las delegaciones del municipio para entregar su documentación. La convocatoria difundida en redes sociales incluye direcciones y teléfonos de cada oficialía, además de la línea 070 para orientación adicional.

Padilla precisó que la modalidad colectiva busca facilitar el acceso al matrimonio civil a quienes posponen el trámite por costo o tiempo. La dependencia evaluará la posibilidad de ampliar el número de parejas conforme avance el registro.

El programa se mantiene previsto como una sola edición al año; para 2026, esta convocatoria es la única contemplada por la dirección.

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